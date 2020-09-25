鼓勵綠色消費　宜縣表揚績優業者

為鼓勵民間企業團體長期以來對綠色消費的支持，宜蘭縣政府今(25)日在縣府文康中心表揚108年度積極響應環保的21家民間企業團體，及致力推廣綠色消費轉型成為綠色商店的6家銷售業者。
為推展綠色採購由機關延伸至民間企業及團體，宜蘭縣環保局輔導轄內民間企業、團體實施綠色採購，108年度計有71家民間企業團體接受輔導並進行採購金額申報，申報環保產品採購金額達2億4,042萬元，凸顯民間企業與團體對於綠色消費的認同與支持；108年申報採購金額超過1,000萬元以上的企業有6家，分別為：名牌食品股份有限公司7,619萬元、潤泰精密材料股份有限公司宜蘭冬山廠4,681萬元、聯偉紙業有限公司2,700萬元、台灣化學纖維股份有限公司龍德廠1,940萬元、金車股份有限公司1,513萬元、天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院1,392萬元。此外，申報採購金額達100萬元以上者有薛長興工業股份有限公司等15家機關業者。
縣長林姿妙表示，生活離不開消費，若能落實綠色消費行動，選購對環境衝擊較低的產品，不但能滿足需求，同時也為環境盡一分心力，期望藉由民間綠色採購力量促使更多綠色產業的投入與生產以及綠色銷售場所的設立，提供消費者更多的消費選擇。