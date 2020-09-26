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中秋、國慶連假車子檢驗期到該怎麼辦？監理站報你知

記者陳惲朋／嘉義報導

calendar_today2020-09-26 12:30:00

監理單位為免國人因愛車的定期檢驗期，影響中秋及國慶的連假心情，特檢驗期順延到連假後的第一個上班日。(圖／記者陳惲朋攝）
▲監理單位為免國人因愛車的定期檢驗期，影響中秋及國慶的連假心情，特檢驗期順延到連假後的第一個上班日。(圖／記者陳惲朋攝）

今年的中秋節、國慶日，分別有4天、3天的連續假期，依規定愛車超過5年，每年須定期檢驗一次、10年以上則要每半年定期檢驗一次監理單位為免國人在連假期間，還要為愛車的定期檢驗操心，針對定期檢驗期限落在中秋或國慶連假假期中，可以順延到假期後的第一個上班日。



嘉義市監理站表示，為免國人在連假期間，還要為愛車的定期檢驗煩心，提醒大家盡早為愛車進行定期檢驗，以免中秋暨國慶連假假期前後欲辦理檢驗車輛較多，造成車主的等待與不便另外定期檢驗期限若是落在中秋或者國慶連假假期當中，可順延至假期後的第一個上班日，以本次中秋假期來說就是10月5日，若以國慶假期來說就是10月12日。


監理站指出，定期檢驗的期限是依登載於行照下方的指定日期來計算，除出廠逾10年以上營業大客車或高壓罐槽車之外車輛，皆應依道路交通安全規則第44條規定，在指定日期前後1個月內進行定期檢驗，出廠逾10年以上之營業大客車或高壓罐槽車則需在指定日期前1個月內進行定期檢驗。


對於連假期間的交通運輸，監理站也籲請社會大眾，「109年中秋暨國慶連假（自109年9月30日0時起至109年10月4日24時止，與109年10月8日0時起至109年10月11日24時止總計9天）搭乘國道客運享優惠票價(或85折優惠)、『台灣好行』使用電子票證享半價優惠；另搭乘國道客運、高鐵、臺鐵於10小時內轉乘在地客運享一段票（或基本里程）免費。

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