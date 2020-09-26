中秋、國慶連假車子檢驗期到該怎麼辦？監理站報你知

今年的中秋節、國慶日，分別有4天、3天的連續假期，依規定愛車超過5年，每年須定期檢驗一次、10年以上則要每半年定期檢驗一次﹔監理單位為免國人在連假期間，還要為愛車的定期檢驗操心，針對定期檢驗期限落在中秋或國慶連假假期中，可以順延到假期後的第一個上班日。
嘉義市監理站表示，為免國人在連假期間，還要為愛車的定期檢驗煩心，提醒大家盡早為愛車進行定期檢驗，以免中秋暨國慶連假假期前後欲辦理檢驗車輛較多，造成車主的等待與不便﹔另外定期檢驗期限若是落在中秋或者國慶連假假期當中，可順延至假期後的第一個上班日，以本次中秋假期來說就是10月5日，若以國慶假期來說就是10月12日。
監理站指出，定期檢驗的期限是依登載於行照下方的指定日期來計算，除出廠逾10年以上營業大客車或高壓罐槽車之外車輛，皆應依道路交通安全規則第44條規定，在指定日期前後1個月內進行定期檢驗，出廠逾10年以上之營業大客車或高壓罐槽車則需在指定日期前1個月內進行定期檢驗。
對於連假期間的交通運輸，監理站也籲請社會大眾，「109年中秋暨國慶連假（自109年9月30日0時起至109年10月4日24時止，與109年10月8日0時起至109年10月11日24時止總計9天）搭乘國道客運享優惠票價(或85折優惠)、『台灣好行』使用電子票證享半價優惠；另搭乘國道客運、高鐵、臺鐵於10小時內轉乘在地客運享一段票（或基本里程）免費。