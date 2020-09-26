中秋、國慶連假車子檢驗期到該怎麼辦？監理站報你知

今年的中秋節、國慶日，分別有4天、3天的連續假期，依規定愛車超過5年，每年須定期檢驗一次、10年以上則要每半年定期檢驗一次﹔監理單位為免國人在連假期間，還要為愛車的定期檢驗操心，針對定期檢驗期限落在中秋或國慶連假假期中，可以順延到假期後的第一個上班日。

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