產學合作再進階　高科大專屬課程量身訂作企業所需人才

由大學設計專屬課程為企業培養量身定製的專業人才， 國泰飯店觀光事業與高科大觀光管理系合作，設計「專屬」產學合作課程CHarMing College，從校內課程出發，藉由專屬的學習菜單，培養企業所需的人才。

國泰飯店體系八年來以一年開一間飯店的速度，逐漸開出量體規模，隨著桃園旗艦品牌COZZI Blu落成，國泰對於事業體的長期人才培養也展開﹔CHM學院 (CHarMing College) 與高科大合作，直接將訓練延伸至校內，接下來還有針對菁英選拔目的「未來領袖」課程，實現「培養主管」的終極目標。

▲產業立定明確的人才養成目標，回溯至校園直接規劃出必要的學習菜單。（圖／記者陳美嘉攝，2020.09.25）

高科大商業智慧學院院長李一民說，產業立定明確的人才養成目標，回溯至校園直接規劃出必要的學習菜單，能幫助企業獲得各方面表現皆穩定且質優的專業人才，也有助學生獲得更快速的現場經驗回饋。

國泰CHM學院是一個為期四年的培育計畫， 109年目標培育8名同學，目前已通過培訓前面試，在正式進入實習前還要完成50小時的教育訓練，基本上通過面試的學生是確定會被錄取為實習生。



