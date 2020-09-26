搶攻中秋商機　花蓮玉里小農隊長征台中行銷農特產品

搶攻中秋節禮品商機，遠在後山花蓮縣玉里鎮長蔡秋龍，親率小農隊前進台中市，今、明兩天在潭子區潭水亭觀音廟擺攤推廣玉里農特產品；尤以玉里老欉文旦柚多汁果肉香甜，吸引民眾一箱箱搶購。鄭秋龍表示，玉里文旦一年只產一次，手腳要快，不然得再等一年才能品嘗好滋味。

鄭秋龍說，美好的事物需要時間熟成，在花蓮縣玉里鎮這個陽光、空氣、水和土地均佳的好地方，最適合作物成長，經過農民細心栽種，孕育出的農產品，包括年近40年的老欉哇好柚、哇好米、勇士米、花蓮的網室豬肉、有機咖啡、無毒雞蛋等，品質超優，絕對能讓消費者驚艷。

▲來自花蓮玉里小農長征台中，今、明在潭子區行銷農特產品，尤以文旦柚人氣超夯。（圖／金武鳳攝，2020.9.26)

蔡秋龍神彩奕奕地說，花蓮玉里鎮的老欉文旦柚，大多是38年以上的老欉樹，現在已是第三代在種植，絕無使用除草劑及化學肥，安全用藥，雖然外皮沒有特別漂亮，但果肉香甜多汁，可以安心品嘗，過節送禮自用兩相宜！

▲搶攻中秋商機，花蓮玉里小農繞過半個台灣長征台中，行銷優質農特產品。（圖／金武鳳攝，2020.9.26)

每逢中秋節前，玉里鎮小農像候鳥一樣，年年到潭子推廣玉里文旦柚、玉里米等農產品，由於品質優價格實在，已在潭子地區打出知名度，往往農民方才開始擺攤，就湧入大批消費者選購。尤以應景的文旦柚攤位人氣超旺，民眾一箱箱搶購。

蔡鎮長說，希望藉由「花蓮縣玉里鎮文旦柚暨農特產品拓展客源加值計畫」，帶動玉里鎮文旦柚產品曝光度，增加消費者對文旦柚品質與高信價比的認識，進而支持小農，拼經濟也為玉里鎮拼觀組，吸引國人前來深度旅遊，打造玉里成為永續經營的休閒農村觀光城鎮。



