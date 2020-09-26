購物節圓滿落幕　頭獎汽車得主來自新北市

從今年6月21日日環食當天起跑的嘉義市購物節，至8月31日圓滿落幕，而單筆消費600元登錄發票抽獎活動，創造2億2,600多萬元消費金額，並在11日抽出320位幸運得主，嘉義市府26日在市府大門口辦理頒獎活動，汽車頭獎得主中獎登錄發票金額恰巧為2,020元，其中還有2,000元來自振興三倍券，彷彿註定中頭獎一般。

▲獎品限時搬得主，需先通過比腕力考驗。（圖／記者郭政隆攝影2020.9.26）

× ▲獎品限時搬得主，需先通過比腕力考驗。（圖／記者郭政隆攝影2020.9.26）

▲貳獎獎品為Gogoro VIVA LITE電動機車。（圖／記者郭政隆攝影2020. 9.26）

× ▲貳獎獎品為Gogoro VIVA LITE電動機車。（圖／記者郭政隆攝影2020. 9.26）

▲獲獎人員與出席來賓一起留影。（圖／記者郭政隆攝影2020. 9.26）