購物節圓滿落幕　頭獎汽車得主來自新北市

從今年6月21日日環食當天起跑的嘉義市購物節，至8月31日圓滿落幕，而單筆消費600元登錄發票抽獎活動，創造2億2,600多萬元消費金額，並在11日抽出320位幸運得主，嘉義市府26日在市府大門口辦理頒獎活動，汽車頭獎得主中獎登錄發票金額恰巧為2,020元，其中還有2,000元來自振興三倍券，彷彿註定中頭獎一般。
此次頭獎Toyota Vios汽車得主是來自新北市的詹先生，趁購物節期間到嘉義市遊玩消費吃火鍋，幸運抱走價值54萬多的汽車大獎；貳獎則是來自桃園市的旅客范姜小姐，花了2,000多元登錄住房發票就把貳獎Gogoro VIVA LITE電動機車帶回家；參獎Apple iPhone 11 Pro 64G及肆獎Dyson V7 Fluffy Origin無線吸塵器，則獎留嘉義市；還有兩位獲得「獎品限時搬」的得主，在現場通過比腕力考驗，開心的以限時30秒搬好吃伴手禮。
汽車頭獎得主詹先生表示，他本身從事餐飲設備工作，帶著太太與兩個兒子一家四口，以兩天一夜來嘉義市出差兼遊玩，入住市區飯店，以振興券2,000元加上現金20元大啖火鍋， 並完成單筆發票登錄，期間也到檜意森活村、蘭潭、嘉義製材所木頭人市集等地遊玩，自覺很幸運，開心地前來領獎。
嘉義市府為延續安心旅遊人潮，在中秋及雙十連假中，推出振興旅宿業者1,500萬元補助計畫，自10月1日起至10月31日止或至市府經費用罄提前截止，而自10月1日起至11月1日止，將在北香湖公園推出「光織影舞」光影藝術展，係以「大地為畫布、光影為筆墨」，創造出白天看景、夜間看影的沉浸式展演體驗；而「2020嘉義市搖滾音樂祭」即將於10月9日、10日國慶連假在嘉義文化創意產業園區重磅推出，另外昇恆昌也快閃嘉義市， 10月3日到10月6日在耐斯王子大飯店阿里山廳進行精品販售的快閃活動，配合嘉義市買千送百活動、及光織影舞的「夜經濟」熱潮，可望為嘉義市再帶來新一波消費力道。