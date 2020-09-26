抗癌鬥士楊承翰病房中考學測　狀元之姿考取醫學系

周大觀文教基金會今(26)日在新豐高中舉行2020抗癌圓夢助學金頒獎典禮，台南市長黃偉哲出席頒發助學金給目前就讀中國醫藥大學的台南子弟楊承翰，感佩他在對抗癌症的痛苦過程中，仍堅定學醫救人的決心，祝福楊承翰順利戰勝病魔成功實踐人生理想，以及呼籲各界踴躍伸出援手共助罹癌學子。
今天頒獎典禮，新豐高中校長楊榮仁頒發傑出校友給楊承翰，表揚楊承翰在病房中完成學測，以新豐高中狀元之姿圓夢考上醫學系，足為學弟妹們的楷模表率﹔楊承翰也現場演奏熱愛的大提琴並分享抗癌的生命經驗，雖然他的病情已無法再開刀，但楊承翰仍勇敢迎戰30次最高劑量的電療，亟盼與癌和平相處，進而完成醫學學業，行醫救人。
楊承翰感謝新豐高中、市長以及老師的幫忙，也請與會人士給自己的哥哥一個掌聲﹔楊承翰說，明天是我的生日，可是這個生日比較特別，「它不是媽媽給的，是我的哥哥給的」，因為我是異體骨髓、異體再生幹細胞移植﹔剛好明天是九月二十七號，也是我移植完的第二年，很榮幸來到這邊接受頒獎，健康就是最好的財富。
黃偉哲說，非常感佩承翰為生命所堅持的理想而努力對抗病魔，他所堅持生命的精神、對生命的熱愛深深激勵了人心，激發我們勇敢追求生命，所以我要稱承翰是台南之光，同時也是台灣之光一點都不為過，感謝承翰熱愛生命所帶給我們的啟發及感動。
周大觀文教基金會為鼓勵罹癌學生勇敢抗癌、熱愛生命，並為罹癌學子沉重的醫療開銷盡一份心力，特別設置「抗癌圓夢助學金」，每位申請通過的罹癌學生可獲頒新台幣2萬元，從1997年至2020年，23年來已幫助1萬2,963位罹癌學生圓夢。
周大觀文教基金會創辦人周進華表示，因疫情衝擊，小額捐款驟減6成，周大觀抗癌圓夢、熱愛生命兩基金面臨斷炊，誠邀各界捐贈電子發票(愛心專碼：525)，匯集眾人的力量援助你我周遭的生命鬥士，不讓任何一位罹癌學生孤獨面對癌症。