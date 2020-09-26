抗癌鬥士楊承翰病房中考學測　狀元之姿考取醫學系

周大觀文教基金會今(26)日在新豐高中舉行2020抗癌圓夢助學金頒獎典禮，台南市長黃偉哲出席頒發助學金給目前就讀中國醫藥大學的台南子弟楊承翰，感佩他在對抗癌症的痛苦過程中，仍堅定學醫救人的決心，祝福楊承翰順利戰勝病魔成功實踐人生理想，以及呼籲各界踴躍伸出援手共助罹癌學子。

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▲楊承翰說，明天是我的生日，可是這個生日比較特別，「它不是媽媽給的，是我的哥哥給的」。（圖/台南市政府提供）

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