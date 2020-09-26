肯定專業！屏東縣表揚長照人員　感謝為高齡長者付出

為弘揚尊長敬老、樂善好施、熱心公益之美德，也為肯定各領域第一線長照人員的專業形象與辛勞付出，屏東縣政府於26日假縣府大禮堂舉辦重陽敬老暨長照人員聯合表揚大會。活動現場由潘孟安縣長為長青楷模、敬老楷模及長照人員等頒獎表揚﹔期許透過表揚大會感謝大家對屏東高齡長輩的付出，並落實在地老化安居大社區的理念。
潘孟安指出，除了重陽敬老表揚以外，縣府也結合各社區、社團及關懷據點共同舉辦璀璨鑽石婚、扶輪主廚到我家等重陽系列活動，期許藉此讓長輩歡笑洋溢度過專屬的重陽節。
此次表揚大會中榮獲長青楷模的包光輝先生專精水泥、木工、木雕等建築施工技術，並將自身專業與在地文化傳統建築結合，著重參與部落文化傳承，當鄉內若有山難或災害發生時，必定率先主動前往救援，在信仰、教育上，身體力行，足堪部落青年、族人的表率。
陸籍配偶陳香香照顧服務員本身為於客家或閩南文化、語言不熟悉，但努力融入以契合各服務對象的生活習性，並對服務對象身體狀況觀察入微，例如提醒家屬準備營養均衡的食材，以協助準備適合的餐點，增強服務對象的體力。
本次大會共計表揚95名楷模，長青楷模28名、敬老楷模20名、活力新人8名、傑出長照人員29名及資深長照人員10名。