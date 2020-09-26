肯定專業！屏東縣表揚長照人員　感謝為高齡長者付出

為弘揚尊長敬老、樂善好施、熱心公益之美德，也為肯定各領域第一線長照人員的專業形象與辛勞付出，屏東縣政府於26日假縣府大禮堂舉辦重陽敬老暨長照人員聯合表揚大會。活動現場由潘孟安縣長為長青楷模、敬老楷模及長照人員等頒獎表揚﹔期許透過表揚大會感謝大家對屏東高齡長輩的付出，並落實在地老化安居大社區的理念。

▲陸籍配偶陳香香照顧服務員本身為於客家或閩南文化、語言不熟悉，但努力融入以契合各服務對象的生活習性，並對服務對象身體狀況觀察入微，例如提醒家屬準備營養均衡的食材，以協助準備適合的餐點，增強服務對象的體力。（圖／屏東縣政府提供 , 2020.09,26）