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肯定專業！屏東縣表揚長照人員　感謝為高齡長者付出

記者黃正忠／屏東報導

calendar_today2020-09-26 16:00:00

屏東縣109年度重陽敬老暨長照人員聯合表揚大會
▲榮獲長青楷模的包光輝先生專精水泥、木工、木雕等建築施工技術，將自身專業與在地文化傳統建築結合，著重部落文化傳承，當鄉內若有山難或災害發生時，必定率先主動前往救援足堪部落青年、族人的表率。（圖／屏東縣政府提供, 2020.09.26）

為弘揚尊長敬老、樂善好施、熱心公益之美德，也為肯定各領域第一線長照人員的專業形象與辛勞付出，屏東縣政府於26日假縣府大禮堂舉辦重陽敬老暨長照人員聯合表揚大會。活動現場由潘孟安縣長為長青楷模、敬老楷模及長照人員等頒獎表揚期許透過表揚大會感謝大家對屏東高齡長輩的付出，並落實在地老化安居大社區的理念。



▲陸籍配偶陳香香照顧服務員本身為於客家或閩南文化、語言不熟悉，但努力融入以契合各服務對象的生活習性，並對服務對象身體狀況觀察入微，例如提醒家屬準備營養均衡的食材，以協助準備適合的餐點，增強服務對象的體力。（圖／屏東縣政府提供
▲陸籍配偶陳香香照顧服務員本身為於客家或閩南文化、語言不熟悉，但努力融入以契合各服務對象的生活習性，並對服務對象身體狀況觀察入微，例如提醒家屬準備營養均衡的食材，以協助準備適合的餐點，增強服務對象的體力。（圖／屏東縣政府提供 , 2020.09,26）
縣長潘孟安表示，父母親節總是有許多子女歡喜地為家長慶祝，但深入各鄉鎮社區的長照人員，總站在第一線默默地為長者付出。為此縣府特別舉辦表揚活動，感謝照服員不畏風雨穿梭各鄉鎮個案家庭，透過他們專業、貼心的服務，讓長輩們獲得最好的照顧。


潘孟安指出，除了重陽敬老表揚以外，縣府也結合各社區、社團及關懷據點共同舉辦璀璨鑽石婚、扶輪主廚到我家等重陽系列活動，期許藉此讓長輩歡笑洋溢度過專屬的重陽節。

此次表揚大會中榮獲長青楷模的包光輝先生專精水泥、木工、木雕等建築施工技術，並將自身專業與在地文化傳統建築結合，著重參與部落文化傳承，當鄉內若有山難或災害發生時，必定率先主動前往救援，在信仰、教育上，身體力行，足堪部落青年、族人的表率。

陸籍配偶陳香香照顧服務員本身為於客家或閩南文化、語言不熟悉，但努力融入以契合各服務對象的生活習性，並對服務對象身體狀況觀察入微，例如提醒家屬準備營養均衡的食材，以協助準備適合的餐點，增強服務對象的體力。


本次大會共計表揚95名楷模，長青楷模28名、敬老楷模20名、活力新人8名、傑出長照人員29名及資深長照人員10名。

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