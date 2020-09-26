中市110年總預算舉債　近八年最低

台中市議會今(26)日一讀通過台中市110年度總預算案，台中市政府強調，將持續加強財政控管，110年預算以教育科學文化支出居首位，社會福利支出其次，兩者歲出與109年相較，均為成長最多者，顯示市府對教育文化與社福的重視﹔此外，這次預算編列也是近八年來舉債額度最少的一年。

市議會今天進行定期會，市府財政局長羅仙法、主計處長蔣建中分別就收入預算編列情形、預算編製內容說明

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主計處長蔣建中指出，歲入預算總額為1,329.17億元，歲出預算總額為1,428.03億元，歲入歲出差短98.86億元，較109年度減少21.84億元，顯示市府在推動各項重要政策同時，也兼顧財政永續發展；另附屬單位預算案支出規模為767.02億元，較109年度減少84.11億元。

羅仙法表示，市府團隊落實開源節流，在各機關合作下，110年度總預算案賒借收入編列98.86億元，是103年度以來舉債額度最少的一年。

市府指出，110年歲出預算總額按政事別分析，教育科學文化支出編列581.30億元，占40.71%，居首位；社會福利支出編列260.12億元，占18.21%，居第2位；一般政務支出編列237.44億元，占16.63%，居第3位；經濟發展支出編列195.59億元，占13.70%，居第4位；其餘政事別支出編列153.58億元，占10.75%。

歲出較109年成長最多者為教育科學文化支出，成長32.01億元，幅度5.83%，主要項目為公立高中以下學校電力系統改善及冷氣裝設計畫、幼兒園新建工程及室內裝修經費、國民中小學老舊校舍整建、公立高中以下學校校舍耐震能力改善計畫等。

其次為社會福利支出成長19.88億元，幅度8.28%，主要項目為長期照顧十年計畫(2.0)、未滿三歲兒童托育公共服務及0-2歲育兒津貼、列冊中低收入戶之國民年金保險費補助、敬老愛心卡乘車與多元補助、住宿式服務機構使用者補助方案等。

此外，市府總預算案中的經濟發展支出範疇，除了有促進經濟發展的預算，更涵蓋各局處的重大建設預算，明年度減少30.76億元，主要是因2020台灣燈會、台74號大里及霧峰地區增設匝道及側車道用地取得作業、前瞻基礎建設綠川、柳川、筏子溪及旱溪水環境改善計畫等一次性預算，已辦理完畢；另捷運烏日文心北屯線及土地開發基地共構等工程已接近完工，並按工程進度編列分年經費，因此較上年度減少。

另附屬單位預算減少84.11億元，主要是水湳區段徵收開發不動產成本減少及配合社會住宅工程進度調整分年預算所致。另外，針對老人健保費補助、幼兒教育補助、學校教室裝設冷氣、公車雙十吃到飽、台中巨蛋、國民運動中心及交通重要道路開闢等，市府均編列相關經費。