高市原民社福網絡成果展　銀髮族健康活力四射

為讓更多人加入原住民社會福利網絡行列，讓原住民受到更完善的照顧， 高雄市政府民住民委員會今（26）日舉辦「109年度高雄市原住民社會福利網絡園遊會」原民會主委阿布斯也希望努力拓展更多社福據點，並優化設施設備，讓原鄉及都會區的長者，享受更完善的樂活健康空間。
「109年度高雄市原住民社會福利網絡園遊會」由網絡各據點「花式進場」揭開序幕，各文健站長輩以創意口號、裝扮及舞蹈展現活力自信，也有來自高雄市三處都會農園的族人手持收成進場，美容職訓班結業學員特地換上高級禮服及漂亮的妝髮，成為活動中特別搶眼的美麗隊伍，最後壓軸的F1賽車的電動代步車聯隊，在配合大會的音樂從舞台正前方排成一列強勢進場。
原民會主委阿布斯表示，原民會推動高雄市原住民社會福利服務迄今已佈建二十七個文建站、五處原住民家庭服務中心、三區都會農園、二個日間關懷據點、一個部落食堂、八位駐區公所服務員、二處社會住宅及全國獨一無二駐法院的原住民服務據點，希望透過活潑的活動方式，凝聚各個福利據點，打造高雄市銀髮社群新氣象。
除此之外，大會安排「F1賽車女郎分齡選拔賽」，分成照服員組及長輩組，活動模擬國際賽事規模辦理，除了請來選美比賽的專業評審，現場亦有專業彩妝師免費為長者化妝，決賽時段再開放現場觀眾加入評選；F1賽車競技賽讓長者以電動代步車進行障礙闖關，透過重重的路面顛坡、道路狹窄、注意落石等障礙賽程設計，巧妙的勾起不老騎士的豪情。