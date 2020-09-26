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高市原民社福網絡成果展　銀髮族健康活力四射

記者郭凱杰/高雄報導

calendar_today2020-09-26 17:04:02

▲一○九年度高雄市原住民社會福利網絡園遊會於今天在台糖高雄花卉農園中心隆重登場，各文健站長輩以創意口號、裝扮及舞蹈展現活力自信。（圖／高市原民會提供）
▲一○九年度高雄市原住民社會福利網絡園遊會於今天在台糖高雄花卉農園中心隆重登場，各文健站長輩以創意口號、裝扮及舞蹈展現活力自信。（圖／高市原民會提供）

為讓更多人加入原住民社會福利網絡行列，讓原住民受到更完善的照顧， 高雄市政府民住民委員會今（26）日舉辦「109年度高雄市原住民社會福利網絡園遊會」原民會主委阿布斯也希望努力拓展更多社福據點，並優化設施設備，讓原鄉及都會區的長者，享受更完善的樂活健康空間。



「109年度高雄市原住民社會福利網絡園遊會」由網絡各據點「花式進場」揭開序幕，各文健站長輩以創意口號、裝扮及舞蹈展現活力自信，也有來自高雄市三處都會農園的族人手持收成進場，美容職訓班結業學員特地換上高級禮服及漂亮的妝髮，成為活動中特別搶眼的美麗隊伍，最後壓軸的F1賽車的電動代步車聯隊，在配合大會的音樂從舞台正前方排成一列強勢進場。


原民會主委阿布斯表示，原民會推動高雄市原住民社會福利服務迄今已佈建二十七個文建站、五處原住民家庭服務中心、三區都會農園、二個日間關懷據點、一個部落食堂、八位駐區公所服務員、二處社會住宅及全國獨一無二駐法院的原住民服務據點，希望透過活潑的活動方式，凝聚各個福利據點，打造高雄市銀髮社群新氣象。

▲原民會主委阿布斯也特別頒發感謝狀給已故羅善頭目感念其多年來提供的協助表達追思，在全體工作人員的歌聲中由女兒羅馨接下感謝狀全場為之動容。致頒感謝狀。（圖／高市原民會提供）
▲原民會主委阿布斯也特別頒發感謝狀給已故羅善頭目感念其多年來提供的協助表達追思，在全體工作人員的歌聲中由女兒羅馨接下感謝狀全場為之動容。致頒感謝狀。（圖／高市原民會提供）
除此之外，大會安排「F1賽車女郎分齡選拔賽」，分成照服員組及長輩組，活動模擬國際賽事規模辦理，除了請來選美比賽的專業評審，現場亦有專業彩妝師免費為長者化妝，決賽時段再開放現場觀眾加入評選；F1賽車競技賽讓長者以電動代步車進行障礙闖關，透過重重的路面顛坡、道路狹窄、注意落石等障礙賽程設計，巧妙的勾起不老騎士的豪情。    


 

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