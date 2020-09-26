高市原民社福網絡成果展　銀髮族健康活力四射

為讓更多人加入原住民社會福利網絡行列，讓原住民受到更完善的照顧， 高雄市政府民住民委員會今（26）日舉辦「109年度高雄市原住民社會福利網絡園遊會」原民會主委阿布斯也希望努力拓展更多社福據點，並優化設施設備，讓原鄉及都會區的長者，享受更完善的樂活健康空間。

▲原民會主委阿布斯也特別頒發感謝狀給已故羅善頭目感念其多年來提供的協助表達追思，在全體工作人員的歌聲中由女兒羅馨接下感謝狀全場為之動容。致頒感謝狀。（圖／高市原民會提供）