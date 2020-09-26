國道4豐潭段最後一座隧道貫通　預計2022年底通車

中部國道4號豐原潭子段全長約11公里，其中最關鍵的隧道，豐原1號隧道東行今(26)日貫通，這是國道4號豐原潭子段最後一座貫通的隧道，交通部長林佳龍出席貫通典禮表示，台中環狀路網的最後一哩路，未來國道4號從大山城銜接台74線後，可省下20分鐘路程，全線預計2022年底通車。