國道4豐潭段最後一座隧道貫通　預計2022年底通車

中部國道4號豐原潭子段全長約11公里，其中最關鍵的隧道，豐原1號隧道東行今(26)日貫通，這是國道4號豐原潭子段最後一座貫通的隧道，交通部長林佳龍出席貫通典禮表示，台中環狀路網的最後一哩路，未來國道4號從大山城銜接台74線後，可省下20分鐘路程，全線預計2022年底通車。
國道4號台中環線豐原潭子段是串連大台中環狀快速公路網的最後一哩路，計畫除布設橋梁及路工段外，規劃闢建3座隧道，穿過豐原東側丘陵地，分別為豐原1號、2號及3號隧道，長度約為1,791、453及1,585公尺，其地層除豐原1號西口局部為錦水頁岩外，其餘均為泥質砂岩及砂頁岩互層分布之卓蘭層，隧道採雙車道設計規劃，車道寬度為3.65公尺，隧道內淨高4.9公尺，約每330公尺設置1座人行聯絡隧道，每1,000公尺設置1座車行聯絡隧道，其中豐原1號隧道東行線在歷經20個月施工開鑿後，上半斷面終於在今日貫通。
交通部高公局第二新建工程處指出，豐原1號隧道連接豐原高架橋至中坑溪橋，隧道內設置4處橫向人行聯絡隧道及1處車行聯絡隧道，是國道4號豐原潭子段最後1座開挖貫通的隧道；其中豐原1號隧道西口主線降挖時，發現「朴口遺址」而停工辦理緊急搶救發掘，工程單位與文化遺址考古搶救團隊配合協調下，採分區搶救挖掘營埔及牛罵頭等不同時期之文化層，前後歷經870日曆天，會同專家學者現地會勘，終於今年1月31日經中市文化資產處函復確認全部的田野現場搶救考古發掘工作完成，同時交付工程執行單位辦理後續施工。
林佳龍說，第三座隧道貫通後，整體工程進入新的里程碑，8年前他擔任立委時計畫核定，擔任台中市長時動工，現在工程順利推進中，國4豐潭段對台中縣市合併產生交通上的縫合計畫，未來山城地區居民進入市區，可節省近半小時時間。
第二新建工程處表示，豐原1 號隧道東行線自東洞口開挖進洞迄今，耗時643 天，歷盡艱辛後終獲致目前隧道上半斷面完成貫通之階段性成果，代表國道4 號豐原潭子段工程重要施工指標又成功向前邁進一步。
台中市副市長陳子敬表示，他任職國道公路警察局長時，辦公室比鄰交通部高速公路局，曾收到高公局致贈的台中路網地圖，對地圖上擘畫的國道4號環線印象深刻，今終於身歷其境見證工程的最後一哩路，感謝交通部、高公局對工程大力支持，也謝謝施工團隊的辛勞，讓工程建置如此快速，同時也感謝市民對工程造成不便的包容，市府將持續協助推動，期待早日完工通車，便利山城及海線居民交通往來。
建設局表示，國道4號豐原至潭子段工程從國4豐原端起往南延伸，採高架跨經台3線，再以隧道穿過豐原東南側山區，在潭子銜接到台74線；3座隧道總長度約3.8公里，2號及3號隧道分別於108年7月及11月完成貫通，今日貫通的1號隧道不僅是最後一個，也是長度最長、最關鍵的一段，正式宣告國道4號豐原至潭子段工程也終將進入最後階段。