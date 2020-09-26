出席青商總會年會　賴清德、蘇貞昌勉年輕人承擔台灣未來

第68屆國際青商會全國年會開幕典禮與十大傑出青年頒獎典禮，今（26）日下午在高雄舉行，副總統賴清德針對新冠肺炎對台灣經濟衝擊中總統蔡英文的各項經濟政策，盼青商人以年輕創新冒險的精神，共同承擔台灣的未來，創造下一階段的經濟發展。