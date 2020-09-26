出席青商總會年會　賴清德、蘇貞昌勉年輕人承擔台灣未來

第68屆國際青商會全國年會開幕典禮與十大傑出青年頒獎典禮，今（26）日下午在高雄舉行，副總統賴清德針對新冠肺炎對台灣經濟衝擊中總統蔡英文的各項經濟政策，盼青商人以年輕創新冒險的精神，共同承擔台灣的未來，創造下一階段的經濟發展。
蘇貞昌則以曾是青商人的身分強調，他堅信青商六大信條，不用看稿也背得出來，「服務人群是人生最崇高的工作」， 這個組織值得你參與，希望青商會薪火相傳，「下一代青商人比我們更強！」
第68屆國際青商會全國年會開幕典禮與十大傑出青年頒獎典禮於9月25到27日在高雄市舉行，計有全國152個分會，近二千名會員及家眷齊聚一堂，進行為期三天的會議、訓練課程、演講比賽、辯論比賽及交流聯誼，期間將盛大舉辦「第58屆十大傑出青年頒獎典禮」、「青年論壇」、「小農市集」等活動，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌及高雄市長陳其邁都共同出席。
賴清德表示，總統蔡英文、蘇揆都相當關心經濟發展，今年受疫情衝擊，行政院提出１兆500億紓困，提6兆元擴大公共投資計畫，將疫情衝擊降到最低。蔡總統提「五加二」、「新南向」，分散台灣資金投資，支持前瞻基礎建設計畫，歷3任行政院長，資金回流1兆1000多億元，可提供9萬多工作機會。
賴清德提到5G、人工智慧AIOT，鼓勵年輕人創新、創業，政院推青創圓萝計畫，普及青創輔導窗口，建立青創基地，解決資金市場技術聚落等問題，青年發揮創新冒險的精神，共同承擔台灣的未來，創造下一階段的經濟發展。
另外，針對中共對台武力恫嚇，蘇貞昌在受訪時強調，國人同胞都知道，在蔡總統領導下，我們維護國家安全、堅守主權寸土不讓，國軍對於台灣周邊情勢都有所掌握，請國人放心。
蘇貞昌也強調，台灣主權是獨立國家，也是世界大家庭重要一員，APEC是行之有年的國際組織，每年都會依照程序進行，蔡總統領導國家，為國家爭取國際空間，讓台灣被世界看見，我們會在各方面繼續努力，希望國人多給蔡總統支持。