台灣設計展將登場　3條接駁車路線迎接遊客

新竹市政府主辦台灣設計「Check in新竹－人來風」將於十月一日登場，市府交通處已規劃好三條接駁路線，並規劃東光、樹林頭等停車場，將提供外縣市遊客一千一百個停車空間，同時市區包括站前和府後街停車場都會正常啟用，預計中秋、雙十的七天連假中，迎接到新竹造訪的旅客。

為迎接台灣設計展每天約二萬人次、十一天約二十五萬人次的人潮，市府交通處也規劃接駁車，十月一日到四日及十月九日到十一日提供假日三條接駁車路線，第一條是樹林頭線：即樹林頭站→新竹州廳站。

第二條是東光線：東光停車場站（公園路原華麗雅緻餐廳→體育館），第三條是展區循環線：體育館）→新竹轉運站→新竹站前站（中正路二十八號附近）→新竹州廳站→體育館。





接駁車行駛時間是十月一日到三日及十月九日到十日，九點半發車，末班車二十點半；十月四日及十月十一日，九點半發車，末班車十七點半，樹林頭線及東光線去程收費十元（十八歲以下及六十五歲以上免費），回程免費，循環線免費。接駁車每十五分鐘一班。

此外，交通處也規劃東光路和樹林頭兩大停車場，其中東光路有六百個停車格、樹林頭有五百個停車格，新竹公園周邊則將汽車格改為機車格，可提供一千五百個機車格，同時市區包括站前晶品城及府後街或後站停車場都會正常開放停車，市民可將車輛停放在市區停車格，並以步行方式體驗台灣設計展各大展區和舊城區景點。



