為蘭陽媽祖文化節暖身　Q版彩繪列車即日奔馳東部幹線

2020蘭陽媽祖文化節將於10月23日至25日登場，宜蘭縣政府今年特別與台灣鐵路管理局合作，規劃設計媽祖彩繪列車，奔馳在東部幹線，今(26)日下午在宜蘭車站辦理啟航亮相記者會。
縣府表示，彩繪列車選用台鐵局EMU500型電聯車廂，以Q版媽祖、千里眼及順風耳為主視覺，並將宜蘭縣內12鄉鎮市的特色景點、道地美食及農特產品融入其中，媽祖在礁溪泡著溫泉、在蘇澳划著海上獨木舟、千里眼變身為宜蘭幾米廣場的裝置藝術人物、順風耳化身羅東夜市的小吃老闆，賣著糕渣卜肉和蔥油餅，在烏石港搭賞鯨船尋鯨、在梅花湖騎三輪車環湖、在壯圍沙丘遠眺龜山日出、在澳花瀑布享受透心沁涼，並插入最道地的「勁水」、「勁好玩」、「勁好呷」、「勁熱鬧」、「勁熱情」等宜蘭腔口語用詞，用情境式插畫及對話，充滿巧思與彩蛋，讓人看了會發自內心的莞爾一笑，也讓宜蘭遊子看了倍感親切。
媽祖彩繪列車共有8節車廂，其中2節是廂內彩繪，今天列車正式啟航亮相，首班4188班次自樹林發車，行經七堵到蘇澳，下午特別選在列車的行經停靠站-宜蘭火車站，進行彩繪列車快閃開箱，縣長林姿妙並擊鼓迎接列車進站。
林姿妙表示，今年蘭陽媽祖文化節將於10月23日至25日舉辦，縣政府與台鐵局合作，進行列車彩繪，即日起至11月30日止蘭陽媽祖文化節彩繪列車會在北迴線與大家相見歡，為期2個月，歡迎大家相揪來「迓媽祖，遊宜蘭」！