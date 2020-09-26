勞動部斗六辦大型徵才　逾千人求職最高70K

勞動部雲嘉南分署斗六就業中心今(26)日於斗六市公所舉辦大型徵才活動，30家廠商釋出近千個工作機會，有近五成職缺待遇30K起跳，甚至還有廠商開出77K搶人，另有230個工作機會，提供給免經驗的職場新鮮人，一早就吸引不少民眾到場求職，主辦單位預估參與人數超過千人。

▲斗六市公所舉辦大型徵才活動，吸引不少民眾到場求職。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.09.26）