勞動部斗六辦大型徵才　逾千人求職最高70K

勞動部雲嘉南分署斗六就業中心今(26)日於斗六市公所舉辦大型徵才活動，30家廠商釋出近千個工作機會，有近五成職缺待遇30K起跳，甚至還有廠商開出77K搶人，另有230個工作機會，提供給免經驗的職場新鮮人，一早就吸引不少民眾到場求職，主辦單位預估參與人數超過千人。
今日活動包括立委劉建國、雲嘉南分署長劉邦棟、雲林縣工策會總幹事許宇甄、勞工處長張世忠、斗六市長林聖爵等貴賓均出席為現場求職朋友加油打氣。劉邦棟建議民眾先求有再求好，在小企業反而容易被看到；副縣長謝淑亞說，感謝勞動部辦理大型徵才活動，此次徵才有不少在地知名廠商提供工作機會，歡迎優秀人才一起留鄉打拼。
徵才活動包括福懋科技、上銀科技、巧新科技、利勤實業、允強實業、義美食品、憶霖企業、三好國際酒店等30家廠商共襄盛舉，提供全都是雲林在地工作機會，整體平均薪資達27K，有近半數的工作機會月薪超過3萬元，其中翰興農產與上銀科技分別開出最高70K及77K要找有經驗的司機與技師，吸引不少求職者詢問。
宇榮高爾夫開出全場最多的107個職缺，平均薪資落在30K左右，該公司人資課長姚科任說，公司為國內最大的OEM高爾夫球專業製造廠，受疫情影響較小，目前訂單已排到明年農曆年後，現用人需求孔急，希望這次徵才把人力補滿。
畢業於資訊科技系的黃姓民眾表示，今年初退伍後遞出超過30封的求職履歷都沒消息，很擔心找不到工作，這次徵才希望能找到資訊相關工作；另名青年周小姐說，目前在服務業上班，知道有徵才活動，就來現場看看有沒有轉職機會，投遞技術員工作，希望能錄取。
今日現場除徵才活動外，也有職涯諮詢服務，以及彩妝師為求職者進行彩妝及造型打理，還有多元展售成果展、庇護市集、輔具展示區、DIY職訓體驗專區等，相當熱鬧。