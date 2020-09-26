影／正新輪胎溪州工廠火警　4人嗆傷送醫

股票上市櫃公司正新橡膠公司溪州廠，今（26）日中午11時52分傳出廠房火警，火勢在一小時內撲滅，4名男性員工嗆傷送醫，都無大礙，連在國道一號北斗交流道都看得到濃煙火光直竄天際，火勢在12時30分控制，12時58分撲滅，起火原因有待消防局進一步調查。

▲自創輪胎品牌MAXXIS瑪吉斯的正新橡膠工業公司溪州廠發生火災。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.09.26）

× ▲自創輪胎品牌MAXXIS瑪吉斯的正新橡膠工業公司溪州廠發生火災。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.09.26）

自創輪胎品牌MAXXIS瑪吉斯的正新橡膠工業公司，溪州廠今天中午發生火災，火勢在一小時內撲滅，4名男性員工嗆傷送醫，都無大礙。消防局初步發現是廠房內工作間（土人間）機台起火，導致濃煙竄起。

彰化縣消防局第四大隊長葉清添指出，現場為5層樓碳煙廠房，總面積達5千平方公尺，消防隊抵達現場時，3、4樓廠房大規模燃燒，消防隊先救出一名嗆傷嗆傷汪姓男員工（50歲）送至彰基急診，隨後再送2位嗆傷員工洪男（39歲）、王男（47歲）送彰化醫院治療，3人均意識清楚、無大礙，而第4名傷者林男（60歲）也獲救，所幸均無大礙。

▲在現場指揮救災的葉清添衣服、身體都被燻黑。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.26）

× ▲在現場指揮救災的葉清添衣服、身體都被燻黑。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.26）

彰化縣長王惠美獲悉後馬上前往關心搶救情形，溪州鄉長江淑芬也趕到，現場由消防局長蕭嘉政與消防人員一起搶救，王惠美立即指示勞工處關心後續受傷勞工的關懷協助，現場也派空氣品質監測車前往監測空氣品質。

1969年成立的正新輪胎，全名為正新橡膠工業股份公司，為台灣最大的輪胎製造商，創辦人為羅結，總部設在彰化大村鄉，生產轎車、輕型卡車、拖車用的輪胎。根據年度銷售額，2017年在全世界排行第9名，2019年排行第8名，都在前十大輪胎製造廠排行榜內。

▲彰化縣長王惠美獲悉後馬上前往關心搶救情形。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.26）

× ▲彰化縣長王惠美獲悉後馬上前往關心搶救情形。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.26）

現場指揮救災的葉清添衣服、身體都被燻黑，他說，起火的廠房裡面都是機台及橡膠製品，燃燒產生大量黑色濃煙，起火點疑似是機台燃燒，幸未波及三樓的輪胎和原物料，起火原因將由火調人員調查。

正新公司表示，溪州分廠混練部門在搶救火災過程中有4人輕度嗆傷意識清醒，人員並無大礙，火勢於半小時內獲得控制，火災發生原因尚待消防單位鑑定，對於公司營運所缺原物料將由集團內各廠支援，對營運影響輕微，此外，所有設備與原物料均有投保財產險，後續將與保險公司進行理賠程序。