國慶煙火試放　民眾爭相卡位一睹為快

國慶煙火26日晚間在台南安平試放，時間3分鐘、800發煙火，逾千民眾爭相搶先一睹為快，國慶日當天將施放1萬6800發煙火，時間33分鐘。

台南市長黃偉哲表示，雖然只有短短3分鐘，但已有許多驚喜，10月10日國慶煙火正式施放一定精彩可期，今晚可以看到高空、中高空、中低空，各式的煙火都有，但是，「主題煙火在10月10日才會施放」。

▲26日晚間試放800發各式煙火。（圖／記者陳聖璋攝，2020.09.26）

國慶煙火在10月10日當天晚間8時20分「2020」施放煙火，除了煙火，也邀請明華園、十鼓、紙風車劇團輪番演出，黃偉哲指出，煙火雖然只有33分鐘，但整體表演是從下午到晚上，精彩度絕對破表，看煙火吃美食是人生一大享受，竭誠歡迎大家來台南歡度國慶。





黃偉哲表示，雙十當天將施放1萬6800發煙火，長達33分鐘；除了主舞台安平戀愛廣場，副舞台有觀夕平台、台灣船園區、四鯤鯓等，台南市政府皆有規劃藝文表演。





煙火最佳觀賞地點首推薦戀愛廣場、觀夕平台旁空地、林默娘公園與台灣船園區、億載金城、龍崗國小與四鯤鯓海灘黃金海岸等5處。

國慶籌備委員會原訂26日晚上8時，在安平漁光島布彈區試放800發煙火，包括高空430發、低空370發，施放時間3分鐘，因有民眾擅自闖入布彈區，驅離後，延誤5分鐘施放。



