高雄跨年大港橋搶先開唱　陳其邁：怕唱歌趕跑客人

因受到新冠肺炎疫情影響，統一集團下半年大型活動停辦，年底重頭戲「愛•Sharing高雄夢時代跨年派對」也決定停辦一次，高雄市長陳其邁表示，市府將回到大港橋，在高雄港邊舉辦跨年晚會，請市民拭目以待；而被問到會不會考慮獻唱，陳其邁則笑說：「不行不行，這樣會趕跑客人」。

▲被問到會不會考慮獻唱，高雄市長陳其邁笑說：「不行不行，這樣會趕跑客人」。（圖／記者鄭婷襄攝）