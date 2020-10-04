高雄市議會定期大會將登場　新市府準備接招

高雄市議會第3屆第四次定期大會將於10月5日起開始，這也是新市府上台首次正式與議會正面交鋒，面對藍綠議員磨刀霍霍，高雄市長陳其邁表示議員要準備，市長當然也要準備，議員們怎麼出招，我們就怎麼接招，假如在議會上對於市政有批評，我們作的不好當然要虛心接受。

▲高雄市議會第3屆第四次定期大會即將登場，高雄市長陳其邁指出，假如議會對於市政有批評，我們當然要虛心接受。（圖／記者鄭婷襄攝）