中秋雙十連假出遊　避免堵車新北有交通懶人包

為期4天的中秋連續假期(10/1-10/4)和3天的雙十連續假期(10/9-10/11)即將到來，新北市交通局推出「中秋雙十連假交通懶人包」，可查詢新北市10處風景區容易壅塞路段、時段、停車位剩餘和即時路況等資訊，提醒民眾避開易壅塞路段及時段，建議搭乘大眾運輸出遊也能暢行無礙。