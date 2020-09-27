中秋雙十連假出遊　避免堵車新北有交通懶人包

為期4天的中秋連續假期(10/1-10/4)和3天的雙十連續假期(10/9-10/11)即將到來，新北市交通局推出「中秋雙十連假交通懶人包」，可查詢新北市10處風景區容易壅塞路段、時段、停車位剩餘和即時路況等資訊，提醒民眾避開易壅塞路段及時段，建議搭乘大眾運輸出遊也能暢行無礙。
交通局預估，中秋雙十連假期間風景區易壅塞路段包括九份老街（汽車路、瑞金公路）、金瓜石黃金博物館園區(瑞金公路、金水公路)、深坑老街（文山路、北深路）、淡水老街（民權路、中正路）、鶯歌老街及陶瓷博物館（國慶街、文化路、三鶯大橋）、三峽老街(中山路、文化路、仁愛街、台7乙)、台2線金山萬里路段、八里老街龍米路段、台2線西行瑞芳路段、烏來（台9甲線）等，壅塞時段多自中午左右至入夜後。
此外，易壅塞市區主要幹道包括台65線土城至五股路段、台64線中和至五股路段、中和中正路、泰山新五路、三重重陽路、林口文化一路等，提醒市民朋友多多搭乘大眾運輸前往目的地或改道，減少道路壅塞。
九份是熱門觀光景點，因當地道路狹窄且停車空間有限，瑞芳警分局於中秋及雙十連假期間將視車流狀況，針對遊覽車及小型車實施交通管制，有通行證及大眾交通工具除外。交通局建議要到九份的民眾可搭乘台鐵至瑞芳火車站轉乘788、825、827、856，亦可直接於新北板橋公車站或捷運西門站、捷運北門站搭乘965線公車直達九份，省時省錢又方便。
北海岸熱門景點之一金山，神秘海岸、金山溫泉、美食鴨肉等必拜訪景點，如果想要前往，交通局建議，可搭乘捷運至淡水站轉乘716、863及862線公車。
在國道方面，交通局提醒，因應中秋雙十連續假期，國道全線雙向於10月1日至3日0-5時、4日0-10時及10月9日至11日0-5時暫停收費；國道5號於10月1日至2日、9日上午6時到中午12時於南向(南港系統)以及10月3、4日及10、11日下午2時到晚間9時，於北向(蘇澳、羅東、宜蘭、頭城)入口實施高乘載管制。
往來台北、宜蘭的國道5號有別於往年，為加速主線南下返鄉及出遊車流順暢，於10月1、2日及9日自0時到中午12時首度實施石碇及坪林交流道南向入口匝道封閉，請民眾改駛106乙及台9線，並請出發前收聽警廣，或利用1968網站、APP查詢最新國道路況。
在客運部分，今年中秋雙十連假仍實施「國道客運票價優惠及公共運輸轉乘優惠措施」，提供89條國道客運享平日優惠票價或原票價85折優惠，及46條「台灣好行」路線使用電子票證半價優惠，搭乘國道客運、臺鐵或高鐵後轉乘在地客運，享一段票或基本里程免費優惠，開心出遊。