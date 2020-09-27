欣中環保力挺身障人　就服員「圖解秘笈」立大功

身心障礙者謀職不易，來自花蓮的阿銘為中度智能障礙，即便受過特殊教育，25歲仍然不識字，又看不懂鐘錶，人生有如一張白紙，求助臺中市勞工局幫忙找工作，就服員李佩芸原本認為是「不可能任務」，很幸運，欣中環保公司錄用他，透過「獨門圖解」方式訓練有成，已穩定就業近一年了。
臺中市勞工局長吳威志表示，欣中環保公司勇於用人，不只進用智能障礙青年阿銘，近一年來，陸續錄用5名身心障礙者，公司給他們機會，並依據各自能力及考量安全性等調整職務，給他們最合適的發展空間，人人已成職場有用人力，熱心承擔社會責任值得肯定。
「有工作真好，不用再靠父母養活！」不愛說話的阿銘，說起可以自力更生，難得綻露笑顏。阿銘來自花蓮，父母是建築工人，忙於在各地接工作，鮮少有時間與阿銘互動。患有中度障礙的阿銘，少了社會文化刺激，活到25歲，只認得自己名字，不會看時鐘，不愛開口，就服員李佩芸初接手輔導阿銘，直言很頭痛，幸好欣中環保給他機會。
近一年來，阿銘進步看得到，背後是李佩芸不放棄的堅持。李佩芸為克服阿銘不識字障礙，將他一整天工作過程及作息拍攝下來，製成圖冊當培訓秘笈，阿銘按圖操作，每做完一項就打勾記錄，避免重覆再做或疏漏了。小兵立大功，憑著這套圖解法，足足半年終於讓阿銘「開竅」，工作上手，已穩定就業近一年。
欣中前後進用5名身障者，各有障礙，主任蔡俊祺抱持「有問題就克服解決」原則，例如輕度智障者阿宏，面試時不答一句話，蔡主任看出他情緒問題，錄用後協助他發揮潛力，也要求同儕友善包容，助阿宏克服情緒障礙後，工作效率大爆發。至於幼時車禍受傷，智能受損及下肢障礙的小建，初就業時，速度落後無法勝任，經調整小範圍工作場域後，也樂在工作了。
5名身障者都分配在醫院打掃清潔，因為「大量進用」，業主曾有微詞，蔡主任全頂下來，問他為何要自找麻煩？蔡主任說，天生我材必有用，只要知人善用，因材施教，人人都是職場可用之人，他強調，這群身障者單純可愛，為了生存力求上進，社會應該給他們更多支持與掌聲。