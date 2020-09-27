欣中環保力挺身障人　就服員「圖解秘笈」立大功

身心障礙者謀職不易，來自花蓮的阿銘為中度智能障礙，即便受過特殊教育，25歲仍然不識字，又看不懂鐘錶，人生有如一張白紙，求助臺中市勞工局幫忙找工作，就服員李佩芸原本認為是「不可能任務」，很幸運，欣中環保公司錄用他，透過「獨門圖解」方式訓練有成，已穩定就業近一年了。

▲欣中環保力挺身障人阿銘就業，靠著就服員「圖解秘笈」，阿銘工作上手，穩定就業近一年了。（圖／金武鳳攝，2020.9.27)