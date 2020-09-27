屏東好漁好漁嘉年華登場　屏實力說菜競賽頒獎

屏東是石斑魚、午仔魚養殖大縣，為推廣屏東在地豐富漁產，屏東縣政府27日在屏東公園內舉辦「好漁嘉年華」活動，縣長潘孟安化身型男主廚現場料理一道龍膽石斑佳餚，期待透過創意競賽料理、培訓漁夫達人及輔導業者產銷履歷認證，打響屏東優質養殖漁產品名號。

▲縣長潘孟安化身型男主廚現場料理一道龍膽石斑佳餚與民眾分享，期待創意競賽料理、培訓漁夫達人及輔導業者產銷履歷認證，打響屏東優質養殖漁產品名號。（圖／屏東縣政府提供 , 2020.09,27）

× ▲縣長潘孟安化身型男主廚現場料理一道龍膽石斑佳餚與民眾分享，期待創意競賽料理、培訓漁夫達人及輔導業者產銷履歷認證，打響屏東優質養殖漁產品名號。（圖／屏東縣政府提供 , 2020.09,27）

▲「好漁嘉年華」一系列活動，首創說菜競賽，邀請國內農漁民團體、地方發展協會、產銷班等10組團體，以午仔魚、龍膽石斑二項食材進行創意料理研發競賽。（圖／屏東縣政府提供 , 2020.09,27）

× ▲「好漁嘉年華」一系列活動，首創說菜競賽，邀請國內農漁民團體、地方發展協會、產銷班等10組團體，以午仔魚、龍膽石斑二項食材進行創意料理研發競賽。（圖／屏東縣政府提供 , 2020.09,27）

▲「屏東好漁地方創生與產業升級計畫」，完成了第一批漁夫達人培訓，這5名漁夫達人發揮各自領域之專業投入在地文化、社區、觀光導覽，深入體驗漁民工作之日常，享受漁村遊玩之樂趣。（圖／屏東縣政府提供, 2020.09.27）