屏東好漁好漁嘉年華登場 屏實力說菜競賽頒獎
記者黃正忠／屏東報導
calendar_today2020-09-27 16:33:54
屏東是石斑魚、午仔魚養殖大縣，為推廣屏東在地豐富漁產，屏東縣政府27日在屏東公園內舉辦「好漁嘉年華」活動，縣長潘孟安化身型男主廚現場料理一道龍膽石斑佳餚，期待透過創意競賽料理、培訓漁夫達人及輔導業者產銷履歷認證，打響屏東優質養殖漁產品名號。
縣長潘孟安表示，屏東是國內最重要的漁業生產基地，其中石斑魚產量佔全國52%，午子魚、泰國蝦更高達80%以上，每年創造超過百億的產值，尤其縣府近年來積極輔導養殖業者及加工廠申請產銷履歷，從產地到餐桌都有雙認證，透過建構完善食安機制，讓消費都能安心享用屏東優良養殖漁產品。 「好漁嘉年華」一系列活動，首創說菜競賽，邀請國內農漁民團體、地方發展協會、產銷班等10組團體，以午仔魚、龍膽石斑二項食材進行創意料理研發競賽。現場還有食漁教育宣導，透過口罩DIY的彩繪活動，吸引大小朋友認識屏東的好漁，多吃多健康；也有漁夫達人帶領五感體驗活動，了解暢遊屏東漁村的各項資訊，以拉近漁民、社區、城市、消費者之間的距離。 「屏東好漁地方創生與產業升級計畫」，完成了第一批漁夫達人培訓，包括了佳冬鄉水產養殖產銷班第8班班長陳啟宏、鱻富水產有限公司王哲謙、栗煬國際有限公司謝妮諺、佳冬漁民馮寶翎、枋寮鄉新龍社區發展協會游詩蓓5人。
這5名漁夫達人不全然都是養殖戶，但他們都發揮各自領域之專業投入在地文化、社區、觀光導覽，即使遊客來到漁村，透過達人導覽，也能深入體驗漁民工作之日常，享受漁村遊玩之樂趣。