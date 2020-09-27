赴大林蒲聽取民意　陳其邁無法苟同柯P跳電說

高雄市長陳其邁應立法委員賴瑞隆之邀，今（27）日上午赴大林蒲，重申三大承諾確保照顧大林蒲居民的權益；對柯文哲說南部的國小冷氣一開就跳電，有些小班制還沒錢繳電費，陳其邁則痛批「無法苟同」，沒錢繳電費竟成為被譏笑的對象，「請柯市長把這句話收回去」。