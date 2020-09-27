赴大林蒲聽取民意　陳其邁無法苟同柯P跳電說

高雄市長陳其邁應立法委員賴瑞隆之邀，今（27）日上午赴大林蒲，重申三大承諾確保照顧大林蒲居民的權益；對柯文哲說南部的國小冷氣一開就跳電，有些小班制還沒錢繳電費，陳其邁則痛批「無法苟同」，沒錢繳電費竟成為被譏笑的對象，「請柯市長把這句話收回去」。
高雄市長陳其邁今日上午率市府團隊，偕同經濟部長王美花及在地民意代表，共同向大林蒲在地居民說明遷村方案，並傾聽民眾心聲，並向居民重申他對遷村工作的三大承諾：第一，落實「一坪換一坪」幫大家「舊厝換新厝」；第二，將提供最新、最好的校園環境，讓子女好好讀書；第三，相關公共設施、社衛單位、醫院等公共建築將納入整體評估，提升居民生活品質；且強調遷村計畫必須以同理心進行相關規劃，進而保障居民的「居住生活權」、「財產權」與「社會權」，落實居住公平正義。
高市府強調，遷村是為徹底解決居民生活的困境，大林蒲為了國家經濟發展，長期承擔環境污染重擔，居民長期被工業區、油槽及煙囪所包圍；行政院於108年10月8日核定經濟部「新材料循環產業園區」設置計畫，以小港沿海6里大林蒲地區作為園區第一區。
未來大林蒲將朝新材料循環產業園區發展，該園區將導入循環經濟之概念，將園區企業生產過程排放的能源、資源、廢棄物及廢水，妥善收集、再生及循環利用，達到產業轉型、產業升級、產業創新三大目標，預計可以吸引投資金額348億元、年產值可增加696億元，創造7,650個就業機會。
陳其邁受訪時被問到，台北市長柯文哲說之前參訪南部的國小，雖然買了冷氣，但是冷氣一開就跳電，有些小班制還沒錢繳電費，對此陳其邁表示「無法苟同」，這是從台北看天下，是柯市長個人狹隘的看法，也「沒有同理心」，各城市有不同的條件，南部並沒有像台北有得天獨厚的資源，更不應該成為柯市長恥笑的對象，請柯市長要把這句話收回去，怎麼會因財政狀況不同，沒有錢繳冷氣費成為被譏笑的對象，這樣很不好。