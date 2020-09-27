盧市府首設大雅學府商圈開張　「狀元博餅」古習喜氣熱鬧

臺中市潭雅神地區第一個商圈「大雅學府商圈」，今天別開生面以傳統古禮舉辦開幕儀式；包括立委楊瓊瓔、經發局長張峯源和市議員周永鴻等人扮古代狀元現身，經發局長張峰源表示，在地方期待下，市府4個月就成立「大雅學府商圈」，是盧市長任內成立的第一個商圈。

經發局長張峯源表示，大雅學府商圈在議員周永鴻等人催生下，經發局於5月下旬召開第一次潭雅神商圈籌備會議時，當場允諾以「快件」處理，1個月時間現勘，3個月後成立，如今9月學府商圈順利成立，支票兌現。

▲台中潭雅神地區首設大雅學府商圈今開張，里長李玲珍是推手，今天以古禮舉辦開幕，她敲鑼領隊進場。（圖／金武鳳攝，2020.9.27)

張峯源特別感謝催生有功的大雅里長李玲珍，由於她勤走鄰里邀集店家加入，並熱心解答店圈籌設疑慮，協助店家取得合法商業登記，誠懇熱心態度贏得當地店家響應，店家數才能快速達到設立商圈門檻30家，是幕後最有力推手。

大雅區以小麥聞名，小麥大多提供金門製作高粱酒，與金門結盟。今天的開幕儀式，特別採用金門「狀元博餅」古習俗，席開40桌，邀區民博餅同樂外，應邀出席的貴賓，一律穿著狀元服在李里長敲鑼聲中，以狀元及第遊街方式進場，趣味十足。

▲盧市府首設大雅學府商圈開張 ，特別引用金門古習「狀元博餅」助興，席開40桌，邀區民參與，喜氣熱鬧。（圖／金武鳳攝，2020.9.27)

立委楊瓊瓔表示，商圈最能彰顯地方特色，大雅學府路形成烘焙聚落，加上店家種類多元，包含服飾業、服飾品零售業、餐飲業、鐘錶眼鏡業、美容美髮業等，可滿足各年齡層需求，並帶動地方經濟發展，期盼未來還有其他商圈成立，一起共好拼經濟，也象徵盧團隊對地區經濟發展的重視。

慶祝大雅學府商圈成立，臺中市政府經濟發展局自本21日至26日舉辦消費滿佰抽獎活動，凡至商圈內指定店家消費滿一百元，就能獲得一張抽獎券，首獎50吋的液晶電視，及空氣清淨機、吸塵器及電扇等家用好禮，吸引人潮湧入逛街消費，生意熱絡，商家笑逐顏開。