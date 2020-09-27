CAS國產香雞排嘉年華　移師桃園支持國產雞肉

繼前兩屆分別在台北、高雄舉辦的「CAS國產香雞排嘉年華」廣獲迴響，第三屆CAS國產香雞排嘉年華今(27)日下午在中壢區銀河廣場登場，包括炸鷄大獅、好富食堂、3Q脆皮雞排、新店波特曼等9家業者聯手推出4500份香雞排買一送一，還有機會獲得「免費雞排兌換券」，共有1500張。
國產雞肉品質不輸進口雞肉，為推廣CAS國產優質雞排，台灣區電動屠宰工業同業公會主辦的「CAS國產香雞排嘉年華」活動，今年移師桃園舉辦，除了邀請9家優良雞排廠商與民眾分享國產雞排的香甜滋味，現場還有「買一送一」優惠活動，吸引上千名民眾在雨中排隊，就是為了大啖美味雞排，以實際行動支持國產雞肉。
應邀出席活動的桃園市副市長李憲明表示，桃園畜牧業年產值約45億，其中國產雞肉產業鏈完整，且屠宰前皆經官方獸醫師逐隻檢查，確保肉品衛生安全，國產雞肉質Q彈多汁，香雞排更是國民美食，藉由舉辦CAS國產香雞排嘉年華，鼓勵民眾踴躍支持優質國產雞肉。
財團法人中央畜產會董事長林聰賢表示，國產雞肉從農場到餐桌形成完整產業鏈，且生產過程符合健康、衛生、安全等標準，相信精明的消費者一定會注重生產履歷，假如香雞排使用的是國產雞肉也可以溯源，讓民眾吃得更安心。
林聰賢說，進口肉品從原產地到國人餐桌，經過很長的運送期，因此新鮮度絕對比不上國產雞，加上今（109）年爆發疫情，許多國家禁止屠宰及肉品運送等，危及糧食安全，為了保障台灣未來的糧食安全，他再次呼籲消費者用實際行動支持國產雞肉。