CAS國產香雞排嘉年華　移師桃園支持國產雞肉

繼前兩屆分別在台北、高雄舉辦的「CAS國產香雞排嘉年華」廣獲迴響，第三屆CAS國產香雞排嘉年華今(27)日下午在中壢區銀河廣場登場，包括炸鷄大獅、好富食堂、3Q脆皮雞排、新店波特曼等9家業者聯手推出4500份香雞排買一送一，還有機會獲得「免費雞排兌換券」，共有1500張。

▲9家業者聯手推出4500份香雞排「買一送一」優惠。（圖／記者李春台攝, 2020.09.27）