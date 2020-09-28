台南推「三隻小豬大搜集」活動　讓民眾安心吃美食

美豬即將於2021年進口，台南市政府為減輕消費者疑慮，今（28）日舉辦「台南市國產豬（牛）肉標章店家消費抽獎活動」記者會；此外，更與多家飯店及餐飲業者攜手合作，展示許多使用國產豬肉料理的佳餚，宣傳國產肉品標章，請民眾安心選用。

▲黃偉哲表示，來台南旅遊美食不能少，台南市府嚴格把關，要讓民眾吃的安心，玩的開心（圖／記者林怡孜攝，2020,09,28）