台南推「三隻小豬大搜集」活動　讓民眾安心吃美食

美豬即將於2021年進口，台南市政府為減輕消費者疑慮，今（28）日舉辦「台南市國產豬（牛）肉標章店家消費抽獎活動」記者會；此外，更與多家飯店及餐飲業者攜手合作，展示許多使用國產豬肉料理的佳餚，宣傳國產肉品標章，請民眾安心選用。
台南市長黃偉哲強調，當務之急，要為國產豬肉的來源把關，讓消費者可以安心選購；另台南市觀旅局也推出「三隻小豬大搜集」集章抽獎活動，只要搭配台南國產豬（牛）美食攻略地圖就可按圖找小豬、小牛，活動獎項包括Nintendo Switch主機+遊戲、AirPods Pro、知名飯店住宿券及餐券等等，要讓大家食跟玩都安心。
黃偉哲表示，早在中央通過允許萊豬明年進口，其實不含萊克多巴胺的美豬早從2012年就已開放至今，經歷8年的土洋肉品交戰結果，很明顯的就是進口豬肉不敵國產肉品，且國產豬肉隨著政府成功守住非洲豬瘟侵襲，以及世界動物衛生組織OIE宣布台灣不再是口蹄疫的疫區後，人民對國產豬更具信心；因此，就算美豬開放進口也不需要擔心恐慌，聰明的消費者自會有智慧的判斷。
台南市政府觀光旅遊局指出，根據台南旅遊的觀光服務品質滿意度問券調查，吸引民眾到台南旅遊的原因第1名是美食小吃，台南的小吃馳名國際、玲瑯滿目，只要今年9月29日至10月31日，至搭配活動的餐飲業者用餐消費滿100元，即可獲得1個小豬戳章/小牛戳章，於活動期間在集章卡上蓋滿3個小豬戳章/小牛戳章，並於11月3日前寄回台南市政府觀光旅遊局即可參加抽獎；11月9日於台南市政府觀光旅遊局的官方社群平台直播抽獎，詳請可上網查詢。