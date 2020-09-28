大安媽祖園區久未啟用　議員恐淪蚊子館

台中市議會今(28) 日進行市長施政報告，議員施志昌針對大安媽祖園區久未啟用恐淪6.29億大型蚊子館，他指出，大安媽祖園區將從OT改成ROT，但名稱仍為大安媽祖園區，即使未來有其他規劃，是否能吸引到民間投資仍難評估﹔施志昌希望，不論未來規劃如何，都要與地方討論，並且盡快啟用。