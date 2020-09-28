駁二「雄海派」港灣藝術行動　體驗專屬高雄的海派自在

高雄是海洋城市，駁二藝術特區特別推出一連串有關海洋議題的主題展覽與限定活動，以多元藝術參與開啟民眾與海洋的對話，「雄海派-高雄港灣藝術行動」，即日起至11月8日止，將從駁二延伸至整個高雄港灣﹔「惦惦迪斯可」更是要邀請大家戴上耳機，沿著港邊熱舞，跨過大港橋直接迎向高雄港。

高雄市文化局長王文翠表示，今年首次辦理的「雄海派-高雄港灣藝術行動」，「雄」與台語的「尚」同音，代表「最」，「海派」則是大方、豪邁的作風。

▲ 「雄海派-高雄港灣藝術行動」包含5檔主題展覽、4場動態活動及1場國際藝術論壇。（圖／記者陳美嘉攝）

「揪鬥陣限定活動」除了惦惦迪斯可外，還有「鬥陣不廢工作坊」，以環保減塑、友善環境為主題的「鬥陣愛地球市集」，以及品嘗道地小吃及實際踏查鹽埕哈瑪星一帶的文史探訪活動「鬥陣老港區聽古」，要讓大家透過互動方式，親自體驗海洋與藝術結合的趣味。

展覽包含，「海底市場」、「寄生：X檔案」、高雄市電影館「時光港都-高雄港映像記憶特展」、「你丟，誰減─海島子民的垃圾課」、而曾獲「德國紅點最佳設計獎」的《海廢圖鑑》實體將首次公開亮相在民眾眼前。



