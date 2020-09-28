台俄對嗆、宣戰　街舞首都等你來尬舞

嘉市府將在10月17日、18日在國立華南高商活動中心首辦「街舞首都-2020世界街舞大賽」，包含全國舞展、街舞Battle大賽、街舞爭霸三大活動輪番上陣，邀請國、內外街舞好手齊聚嘉義市；全國舞展前三名均可獲得獎金及獎牌一面，冠軍可獲得新臺幣20,000元、亞軍12,000元、季軍8,000元。
「全國舞展」有來自全國高中、大學20所學校的街舞社團同場競技；「街舞Battle大賽」則集結MV、Freestyle、Breakings三種舞風，決賽採用7 TO Smoke擂台車輪戰，以一對一形式較量，首拿7場勝利的人則為獲勝者，考驗著參賽者的臨場表現與肌耐力；壓軸活動「街舞爭霸」選手陣容強大，有來自韓國男團Super kids的崴崴 Jason、築夢者年齡最小的團員盧卡斯、築夢者的小哈利、俄羅斯專業Breaking舞者Vlazz及嘉義在地知名街舞團長哈利以和來自南韓首爾B-boy大神Hong10進行終極廝殺爭霸戰，並請來全台各地及加拿大專業知名舞者擔任評審團隊。
28日在市府1樓中庭的記者會上，「街舞爭霸」最吸睛的是菁英對決，現場小哈利向俄羅斯的Vlazz宣戰，兩人互相幽默嗆聲；小哈利說，「很想看Vlazz究竟會以什麼樣的形式來回應我的招式」、「如果你基礎不好不用擔心，因為下個月我會在築夢者召開全新的入門班級」，Vlazz回嗆，「你知道的，俄羅斯人是世界上最有創意的人，沒有人可以擊潰我的信心，我想說的是，保持獨一無二，而Breaking就是舞蹈」，小哈利也說，賽後將請Vlazz吃一碗道地的嘉義雞肉飯。
嘉義市長黃敏惠說，市府搭起大舞台，最重要的還是孩子的努力，有這樣的基礎就能不斷發光發熱，熱鬧滾滾的嘉義市，有咱們少年囡仔在這裡跳舞，真的會讓人很感動，嘉義市從築夢者開始，這個夢想慢慢要成真，挑戰偶像就是挑戰自我，「街舞首都就在嘉義市」，對於世界各地街舞愛好者來說，這場賽事絕對是一場值得來「朝聖」的高水準街舞盛會，也特別感謝華商孫忠義校長提供這麼好的舞台。