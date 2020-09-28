台俄對嗆、宣戰　街舞首都等你來尬舞

嘉市府將在10月17日、18日在國立華南高商活動中心首辦「街舞首都-2020世界街舞大賽」，包含全國舞展、街舞Battle大賽、街舞爭霸三大活動輪番上陣，邀請國、內外街舞好手齊聚嘉義市；全國舞展前三名均可獲得獎金及獎牌一面，冠軍可獲得新臺幣20,000元、亞軍12,000元、季軍8,000元。

▲小哈利向俄羅斯的Vlazz嗆聲。（圖／記者郭政隆攝影2020.9.28）

× ▲小哈利向俄羅斯的Vlazz嗆聲。（圖／記者郭政隆攝影2020.9.28）

▲小哈利向俄羅斯的Vlazz宣戰。（圖／記者郭政隆攝影2020.9.28）

× ▲小哈利向俄羅斯的Vlazz宣戰。（圖／記者郭政隆攝影2020.9.28）

▲世界街舞大賽，嘉義市等你來尬舞。（圖／記者郭政隆攝影2020. 9.28）