關懷每一個學生　台南市中輟生復學率六都居冠

教育部近日公布最新統計的108學年度中輟統計數據，台南市再輟率較107學年度再降低0.73%，總復學率則大幅提升3.55%，成為六都第一。

教育局表示，輔導中輟生的過程雖然辛苦，但教育局和學校及各網絡單位，本於不放棄任何一個學生，拉一個算一個的信念，會持續列管追蹤需輔導的個案，並提供個別化的支持與關懷，市府也期盼家長在孩子成長過程中，能多花一點時間陪伴和鼓勵，讓孩子積極接受教育，尋求不一樣的人生。



