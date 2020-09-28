藝術家筆下的高雄百景　高美館展城市百年風貌

高雄1920年9月從「打狗」改制為「高雄州」，為紀念高雄滿百歲，高雄市立美術館特別推出《凝視與穿越：藝術典藏中的高雄百景》風景典藏體驗展，精選館藏中關於「城市」的各式圖證，包括超過百件與高雄相關的風景繪畫、雕塑或影像 ，透過藝術家的創作，探索高雄百年來的人文地景。

高雄市文化局副局長蔡秀玉表示，高雄百年來的地景風貌在藝術家筆下完整地保留下來，使眾人得以看到高雄的蛻變、風景的轉換，藉此展覽也讓下個世代能夠從中瞭解城市的歷史與文化是什麼模樣、鑒往知來，展望未來高雄的發展願景。

▲ 超過百件與高雄相關的風景繪畫、雕塑或影像 ，透過藝術家的創作，探索高雄百年來的人文地景。（圖／高美館提供）

策展人羅潔尹以〈不同時代中，誰在「愛河第一排」?〉、〈從打狗港到高 雄港的華麗轉身〉、〈永恆不變的城市魅力地標〉、〈工業森林中的暗影微光 〉以及〈隨時代洪流起落的拆船王國〉等五個子題，詮釋高雄在不同時代中的城市地景。

透過藝術家畫筆下的風景，觀者可凝視不同時空中的旗後山、高雄港、愛河與西子灣，試著想像日治時期以自然天候與人文風景為名的「高雄八景」，或如煉油廠、拆船廠等戰後高雄作為工業重鎮的城市意象。即日起展出至2021年1月3日。



