台中財政逐漸改善　綠營：靠賣土地

台中市議會今(28)日進行市長施政報告，市長盧秀燕報指出，她107年底上任後，台中財政逐漸改善，舉債數逐年下降，讓台中發展更為穩健；市府啟動「幸福台中倍增計畫」，從各個面向帶給市民加倍幸福感﹔對此民進黨議員指盧市府是「炒地狀元」每年平均地權基金解繳市庫的金額越來越高，兩年總計270億遠遠超過前兩任總和。
盧秀燕指出，她107年底上任後，台中財政逐漸改善，舉債數逐年下降，110年降至99億元，舉債額度也逐年回升，讓台中發展更為穩健；此外，市府啟動「幸福台中倍增計畫」，從各個面向帶給市民加倍幸福感，交通方面，延宕13年之久的大智路已打通通車，不僅是台中交通史上、地方發展史上、經濟史上的重要里程碑，更奠定中區及東區未來發展基礎；另台中捷運綠線預計年底通車，截至今年8月底，整體進度達93.78%，未來通車後結合既有鐵路系統，將創造台中第一條環狀軌道系統。
此外，經濟方面，水湳國際會展中心、台中綠美圖、豐富運動產業園區及潭子聚興產業園區等重大工程陸續開工，台中巨蛋招商作業正式啟動。今年第二季台中市「公司登記家數成長數」、「公司登記家數成長率」、「公司登記資本額成長率」、「商業登記家數成長數」、「商業登記資本額成長數」等指標更於六都排名第一，外界看好台中投資環境及消費市場。
對此，議員陳淑華表示，台中市的公共債務額度，也就是台中市市債總額每年一直增加，從未縮減，盧秀燕一再提舉債額度是騙市民的把戲，實際是台中市都市規模擴大、台中市的GDP擴增所致，實際債務餘額還是年年增加，到去年底台中市債務創新高達到1316億餘元。
盧秀燕上任以來，是靠賣土地、賣祖產得來的錢來編預算，每年平均地權基金解繳市庫的金額越來越高，今年繳庫125億元，明年繳庫高達145.5億元，兩年總計270億遠遠超過前二任總和，盧秀燕沒賣地沒賣祖產根本就編不出預算來，簡直就是賣地。
議員賴佳微表示，盧市長上任兩年以來，房價所得比不斷突破歷史新高、市府賣掉土地後明年編列平均地權基金入庫的錢也是歷史新高的145億。市府不停的炒房賣地讓年輕人想在台中成家成為一種奢望，她批簡直是「炒地狀元」。
盧秀燕表示，平均地權基金號庫增加，是市府藉區段徵收、土地重劃投資建設，並不是像一般的出售土地。都發局也表示，台中市房價所得比為10.01倍，低於台北市的13.94倍、新北市的11.71倍；貸款負擔率為40.99%，低於台北市的57.06%，新北市的47.94%。
都發局說，目前台中市社會住宅第1階段已達標，第2階段積極提升社宅戶數與質量。台中市社會住宅興辦依期程分2階段執行，第1階段以4年5,000戶為目標，目前興辦量總計為5,008戶，將於111年起陸續完工。