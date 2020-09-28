台中財政逐漸改善　綠營：靠賣土地

台中市議會今(28)日進行市長施政報告，市長盧秀燕報指出，她107年底上任後，台中財政逐漸改善，舉債數逐年下降，讓台中發展更為穩健；市府啟動「幸福台中倍增計畫」，從各個面向帶給市民加倍幸福感﹔對此民進黨議員指盧市府是「炒地狀元」每年平均地權基金解繳市庫的金額越來越高，兩年總計270億遠遠超過前兩任總和。