瘦肉精零檢出　盧秀燕：態度始終如一

台中市議會國民黨團今(28)日發起進口肉品必須瘦肉精零檢出連署，店家也應提出瘦肉精零檢出報告，保障消費者健康，獲得國民黨、無黨及超黨派三十多位議員響應；市長盧秀燕表示，從政20多年來，她始終站在人民這邊，即使身為執政黨，2012年對於進口美牛，她反對、不支持，也拒絕出席與投票，以民眾健康風險為首要考量，她的態度始終如一。