瘦肉精零檢出　盧秀燕：態度始終如一

台中市議會國民黨團今(28)日發起進口肉品必須瘦肉精零檢出連署，店家也應提出瘦肉精零檢出報告，保障消費者健康，獲得國民黨、無黨及超黨派三十多位議員響應；市長盧秀燕表示，從政20多年來，她始終站在人民這邊，即使身為執政黨，2012年對於進口美牛，她反對、不支持，也拒絕出席與投票，以民眾健康風險為首要考量，她的態度始終如一。
議員陳政顯、陳文政質詢指出，台中市府針對進口肉品必須瘦肉精零檢出、徹底嚴格稽查，並要求市售豬肉加工品通路等販售場需出具檢驗報告等，確保消費者健康；陳政顯追問，市長是否做得到，並要求市府，捍衛食安，一定要硬起來。
陳文政表示，明年1月1日瘦肉精豬肉開放進口僅剩93天，民眾相當憂心豬肉食品安全，「台中市食品安全衛生管理自治條例」規定不得販賣含瘦肉精豬肉，強調「豬肉瘦肉精零檢出」並「嚴格開罰」。
陳文政指出，目前市府正在推廣「牛哥豬弟」肉品安心標示貼紙，但他發現大部分的店家都沒有貼，也不清楚相關的罰則，希望市府能以防疫工作的標準，確實深入全市的餐廳、早餐店、移動攤販進行宣導。
盧秀燕表示，市府相當重視食安問題，儘管中央規劃明年起開放含有瘦肉精的美豬、美牛進口，市府仍將依照台中市食品安全衛生管理自治條例規定嚴格把關，要求台中市豬肉相關產製品瘦肉精零檢出，與其讓風險存在，大家忙得人仰馬翻，建議中央不如維持現行規定，讓瘦肉精不得進入台灣，這才最重要。
盧秀燕強調，身為政治人物，態度始終如一最重要，當時她簽署支持反美牛公投，呼籲不能因台美貿易利益，讓民眾健康陪葬，2012年講這些話，今天還是講這些話，目前雖已不是立法委員，但也呼籲所有立委同僚，不論是那個政黨，別忘了人民選立委的目的就是要維護人民權益，她的態度與當年一致。