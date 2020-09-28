中秋健康烤肉攻略　讓教授來教您

烤肉幾乎變成中秋節的全民運動，但是一定要吃得健康！弘光科技大學營養系助理教授王涵，帶著學生設計一套健康烤肉方法，教民眾挑選肉類、自製獨特的低鹽味增烤肉醬汁，搭配蔬菜、喝無糖綠茶飲料，善用鐵盤、錫箔紙燒烤，避免把燒焦的食物吃下肚，讓民眾在大口吃烤肉的同時，對身體負擔不會過大，也避免吃進過多的有害物質、熱量及鈉。

王涵表示，烤肉時高溫加熱，油脂高溫氧化產生的「過氧化產物」及木材燃燒的煙燻產生的致癌物「多環芳香烴」，都是烤肉危害健康的因素；此外，高蛋白的食物在高溫加熱，尤其是燒焦的部位，會形成「異環胺類」致突變物。因此，建議在烤肉時，盡量遠離火源，避免油脂滴落炭火產生的煙霧，也善用鐵盤、錫箔紙等器具，才可以減少這些危害物質的攝入量。

「錫箔紙霧面的在外面，以亮面的盛接食物。」王涵指出，錫箔紙霧面吸熱效果比較好，比較容易烤熟食材，可以減少燒烤時間，但是很重要的一點，錫箔紙一定要避免接觸到含有酸的東西，避免加熱溶出鋁吃下肚。市面上的烤肉醬大都含有檸檬酸，如果使用錫箔紙，則可以烤熟後再塗醬。





另外，食材不能在常溫放太久，食品危險危險溫度帶為5~60度，若食物儲存於危險溫度帶時，不可以超過4小時。如果要烤香腸，建議先用水煮、蒸或微波爐加熱再燒烤，避免烤焦也可以減少亞硝酸鹽的攝入量，而且吃起來一樣美味。肉片也儘量切薄一點，減少燒烤時間。王涵強調，吃肉的同時也要多吃蔬菜與水果等富含植化素、纖維及維他命C的食物，飲料則建議搭配無糖的綠茶，這些方法都可以降低毒性物質的形成。





營養系學生也示範利用肉片，變換出多種的吃法﹔大四學生陳奕翔說，烤肉時盡量選用里肌肉片，五花肉比例要少，才能避免吃下過量的油脂，建議在肉片裡面包各種自己想吃的蔬菜。他們選用甜椒、玉米筍、四季豆、韭菜花、香菜、香菇及芹菜等食材，包在肉片內，燒烤時蔬菜的水分鎖在肉片中，吃起來多汁美味，且增加蔬菜攝取量，減少身體的負擔。

學生也公開在實習時，與老師研究調製出來的低鹽烤肉醬料。大四學生蘇資甯說，市面上的味增鈉含量太多，他們特別購買鈉含量少一半的特製味增當基底，加入味醂、米酒、日式和風醬與芝麻油調製，薄薄的在肉上塗一層，吃起來美味又健康，要注意「千萬不要看到肉片白白的，就猛涮醬汁。」



