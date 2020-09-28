中秋過節物價　文旦月餅下跌秋刀魚小卷上漲

中秋節即將到來，家家戶戶幾乎都準備烤肉用品，新北市相關食材的價格變動有漲有跌，包括文旦、月餅和豬肉、玉米、甜椒（含青椒）及筊白筍等，價格都比去年下跌；秋刀魚及新鮮小卷受天候影響供量減少，9月指數分別較去年同期漲幅9.65%及5.46%。