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中秋過節物價　文旦月餅下跌秋刀魚小卷上漲

記者康子仁/新北報導

calendar_today2020-09-28 18:25:20

▲今年中秋節烤肉，食材的價格變動有漲有跌，包括文旦、月餅和豬肉，價格都比去年下跌，但秋刀魚及新鮮小卷分別較去年同期漲幅9.65%及5.46%。（資料照／記者陳美嘉攝）
▲今年文旦、月餅和豬肉，價格都比去年下跌，但秋刀魚及新鮮小卷則是比去年上漲。（資料照／記者陳美嘉攝）

中秋節即將到來，家家戶戶幾乎都準備烤肉用品，新北市相關食材的價格變動有漲有跌，包括文旦、月餅和豬肉、玉米、甜椒（含青椒）及筊白筍等，價格都比去年下跌；秋刀魚及新鮮小卷受天候影響供量減少，9月指數分別較去年同期漲幅9.65%及5.46%。



經過新北市政府調查境內應景食材物價指數之變動情形，今年9月文旦未受颱風波及，相較去年供量較為充足，致指數較去年同期（108年9月）跌幅5.81%。


至於今年9月之月餅指數，因原物料雞蛋成本較去年降低，且業者推出多項優惠促銷，指數較去年同期跌幅3.79%。糕餅點心指數，則因業者優惠方案較去年減少，致指數較去年同期漲幅1.12%。

豬肉與雞肉為烤肉主要食材，其漲跌情形將影響民眾過節感受。今年豬肉需求量不如往年，故9月指數較去年同期跌幅1.15%；雞肉則因供量減少，故指數較去年同期漲幅1.72%。

今年秋刀魚及新鮮小卷受天候影響供量較去年減少，9月指數分別較去年同期漲幅9.65%及5.46%，其餘水產類烤肉食材如蝦蟹類及蛤蜊（含蚵）今年均因供量較去年穩定，指數分別較去年同期跌幅4.66%及2.44%。


蔬菜類烤肉食材去年因受颱風及連日大雨影響供量不足，致價格相對較高，今年天候則較為穩定，供量充足且需求減少，致玉米、甜椒（含青椒）及筊白筍9月指數分別較去年同期跌幅30.11%、28.74%及7.69%。

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