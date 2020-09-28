NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

科大師生捐書響應漂書活動　彰化火車站增濃濃書香味

記者葉靜美/彰化報導

calendar_today2020-09-28 19:10:00

建國科大漂書
▲彰化建國科技大學將400多冊師生捐書送抵彰化火車站第一月台旁。（圖／記者葉靜美攝，2020.09.28）

彰化建國科技大學師生響應陳振吉律師發起的「漂書活動」，2個月前在校內發起捐書，獲得師生熱烈迴響，除在父親節前夕捐贈一批書籍，特別又選在今（28）日教師節在彰化火車站第一月台旁捐書436冊，讓一年一度的教師節，彰化除祭孔活動之外，更添增了濃濃的書香味。



「漂書活動」是在3年多前由法律扶助基金會彰化分會第四屆會長陳振吉所發起，陳振吉因有感於現代人只要有空，幾乎都在滑手機，發起「漂書活動」，希望能在學校、車站與公家機關成立「漂書站」，讓每個人都有機會可以拿書來看。


▲教師節彰化火車站第一月台出現許多捐書人潮，形成另一種車站風情。（圖／記者葉靜美攝，2020.09.28）
▲教師節彰化火車站第一月台出現許多捐書人潮，形成另一種車站風情。（圖／記者葉靜美攝，2020.09.28）
陳振吉發起漂書活動立刻獲得迴響，彰化縣共成立了110個漂書站，南投縣成立50個，3年多以來，漂書總數量超過30萬冊，讓二手書或是二手雜誌，可以在漂書的過程裡，重現新生命，透過漂書，種下閱讀的種子。

建國科技大學熱烈響應這項有意義的活動，在校內發起師生捐書，2個月下來共募得近千冊書籍、雜誌、童書等；今年父親節前夕已先將募得書籍於彰化火車站捐出；選在教師節當天，又在彰化火車站捐書436冊。


▲建國科技大學發起「漂書活動」獲熱烈迴響。（圖／記者葉靜美攝，2020.09.28）
▲建國科技大學發起「漂書活動」獲熱烈迴響。（圖／記者葉靜美攝，2020.09.28）
建國科技大學校長江金山表示，9月28日是教師節也是孔子誕辰紀念日，全國各地都在舉辦盛大的祭孔活動，他說，孔子講求有教無類，建國科技大學創校五十五週年，遵從孔子有教無類教義，作育英才無數，師生能夠攜手一起募書響應「漂書活動」，共創一個富而好禮的書香社會，別具意義。

關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

55屆金鐘紅毯超吸睛！您覺得誰最美女星、最帥男星？

55屆金鐘紅毯超吸睛！您覺得誰最美女星、最帥男星？

繼續作答
台灣藝人為中共國慶高歌《我的祖國》，您覺得適當嗎？

台灣藝人為中共國慶高歌《我的祖國》，您覺得適當嗎？

繼續作答
《綜藝玩很大》恐順勢停播引論戰，您怎麼看？

《綜藝玩很大》恐順勢停播引論戰，您怎麼看？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀