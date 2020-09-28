科大師生捐書響應漂書活動　彰化火車站增濃濃書香味

彰化建國科技大學師生響應陳振吉律師發起的「漂書活動」，2個月前在校內發起捐書，獲得師生熱烈迴響，除在父親節前夕捐贈一批書籍，特別又選在今（28）日教師節在彰化火車站第一月台旁捐書436冊，讓一年一度的教師節，彰化除祭孔活動之外，更添增了濃濃的書香味。
「漂書活動」是在3年多前由法律扶助基金會彰化分會第四屆會長陳振吉所發起，陳振吉因有感於現代人只要有空，幾乎都在滑手機，發起「漂書活動」，希望能在學校、車站與公家機關成立「漂書站」，讓每個人都有機會可以拿書來看。
陳振吉發起漂書活動立刻獲得迴響，彰化縣共成立了110個漂書站，南投縣成立50個，3年多以來，漂書總數量超過30萬冊，讓二手書或是二手雜誌，可以在漂書的過程裡，重現新生命，透過漂書，種下閱讀的種子。
建國科技大學熱烈響應這項有意義的活動，在校內發起師生捐書，2個月下來共募得近千冊書籍、雜誌、童書等；今年父親節前夕已先將募得書籍於彰化火車站捐出；選在教師節當天，又在彰化火車站捐書436冊。
建國科技大學校長江金山表示，9月28日是教師節也是孔子誕辰紀念日，全國各地都在舉辦盛大的祭孔活動，他說，孔子講求有教無類，建國科技大學創校五十五週年，遵從孔子有教無類教義，作育英才無數，師生能夠攜手一起募書響應「漂書活動」，共創一個富而好禮的書香社會，別具意義。