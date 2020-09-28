科大師生捐書響應漂書活動　彰化火車站增濃濃書香味

彰化建國科技大學師生響應陳振吉律師發起的「漂書活動」，2個月前在校內發起捐書，獲得師生熱烈迴響，除在父親節前夕捐贈一批書籍，特別又選在今（28）日教師節在彰化火車站第一月台旁捐書436冊，讓一年一度的教師節，彰化除祭孔活動之外，更添增了濃濃的書香味。

▲教師節彰化火車站第一月台出現許多捐書人潮，形成另一種車站風情。（圖／記者葉靜美攝，2020.09.28）