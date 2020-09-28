中國醫大禮賓接待亮相　防疫口罩擋不住溫暖眼神

雙十國慶即將到來，中國醫藥大學「紫薔薇親善大使」，今年第6度獲邀擔任國慶典禮禮賓接待。今（28）日25名禮賓學生亮相走秀，各個儀態端莊，外型亮眼，除了負責接待外，也接受「BLS基本救命術」訓練，並為防疫做好萬全準備。首次獲選禮賓接待的鄭龢菡表示，全程需配戴口罩，笑容雖會被遮擋，但眼神也能傳遞溫暖，留給外賓美好印象。

中國醫藥大學紫薔薇親善大使中，有25人獲選擔任國慶禮賓接待，經過120小時密集訓練，今天由校長洪明奇親自主持「走秀」展演，女生穿著紅色立領西服，端莊優雅，男生直紋西裝搭配金色領帶，朝氣蓬勃，他們大方走台步秀自信，展現專業的接待儀態。

▲中國醫大禮賓接待今亮相，女生端莊優雅，男生朝氣蓬勃，展現專業儀態。（圖／金武鳳攝，2020.9.28)

洪明奇校長表示，中國醫藥大學第六度獲選擔任國慶禮賓團，為展現台灣年輕世代的智慧和專業，讓國內外貴賓留下美好印象，他們在繁重課業中，仍全力以赴接受訓練，大學是為社會培育人才，擔任善大使與社會接軌，也是另一種教育方式。





放射系四年級學生林秉謙，擁有多國語言才華，及一張明星臉，像極了韓國男團 super junior的始源﹔林秉謙說，今年他們服務一級戰區，在中央主席台服務總統和各國貴賓，除了儀態要好，還要用多國語言溝通，他們已做好萬全準備。





此外，禮賓團中唯有他們具有醫學學識，並接受「BLS基本救命術」訓練，遇有緊急狀況，將做最適當急救，走秀會上，他們演練有人暈倒的應變處理，三人一組，一人CPR，一人拿AED，另一人維持場面，展現臨危不亂基本救命術。

受到疫情影響，禮賓在接待時必須全程戴上口罩，臉上笑容及漂亮臉龐都會被遮擋，對此，初次上陣的鄭龢菡說，「眼神也能傳達溫暖。」此外，為配合防疫措施，男禮賓西裝口袋像百寶袋，藏有口罩、酒精等防疫用品，以備不時之需。



