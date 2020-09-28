中秋連假竹縣活動攻略　白嘉莉藝術創作展打頭陣

中秋連假即將到來，新竹縣政府在連假期間推出音樂會、野餐日、文藝等活動，還有六福村、小叮噹、綠世界等熱門景點遊程，更好康的是在新竹縣政府的特約店家使用振興券，有機會抽中機車、Switch、液晶顯示器等大獎。

10月3日在新埔鎮褒忠義民廟舉辦首屆的「義民故事客語講古比賽」決賽，下午五點在合興愛情車站舉辦「秋戀合興、星夜野餐日」，由練氏夫妻、小冰、六艾司、蔡萱樺X Mr.One Cajon帶來輕音樂，並有手作、文創、咖啡等四十五攤的暮旅主題市集。

交旅處推出「中台灣好玩卡-新竹縣限定版」電子套票也持續熱銷中，除六福村、小叮噹、綠世界等熱門景點，還有峨眉湖環湖遊艇、大山背鮮果採集DIY、關西農產DIY體驗等深度體驗遊程，有「超殺」優惠價格，詳情請到「中台灣好玩卡」查詢。



