發展人工智慧　「新竹縣國際AI智慧園區」將公告招商

新竹縣為科技大縣，在人工智慧AI產業朝向新一代發展之際，新竹縣長楊文科提出新竹科學園區三期、台灣知識旗艦園區，以及新竹縣國際AI智慧園區之經濟發展三支箭，另追加2支箭、分別為推動竹北地區生命禮儀園區及興建焚化爐。

新竹縣政府推動的「新竹縣國際AI智慧園區」計畫，在「3加2」支箭重磅齊發下，建構AI創新技術研發基地，吸引企業與青年創業進駐，提升新竹縣技術研發品質與累積技術研發能量，期望未來能朝向工業智慧生產及生活多項智慧層面應用，以利推動竹縣朝智慧城市願景發展。

「新竹縣國際AI智慧園區」將於109年底完工，產業專用區土地面積達8.05公頃，而針對園區產業專用區設定地上權的招商部分，產業專用區(一) 規劃朝以5G、AI、IOT、行動載具及智慧醫療為產業發展主軸，引進智慧應用服務、資通訊等優勢產業及相關新興產業；另產業專用區(二)期望吸引國際企業與青年創業進駐，開創一處兼具「智慧研發與設計示範」、「產學合作與技術交流」、「友善環境與產業群聚」之產業新創基地，藉以加速竹縣整體產業發展，增加就業機會及帶動地方繁榮，更計畫於產業專用區(二)興建願景館，打造園區之地標型示範建築，作為園區服務中心，主要提供設置各種配合園區營運所需產業使用，並作為供民眾了解AI產業之開放平台。

新竹縣政府指出，「新竹縣國際AI智慧園區」將在9月30日公告招商，歡迎各界踴躍參與設定地上權投標，公私協力共創園區榮景，打造國際AI智慧園區成為北台灣下一個產業新亮點。



