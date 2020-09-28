真離譜！永靖鄉代會代表涉賄判刑　鄉代會大洗牌

永靖鄉代會主席林大福等人5人2018年涉嫌賄選被起訴，全案經最高法院駁回上訴，判決定讞，正、副主席林大福和邱平舜緩刑和褫奪公權3年，雙雙解職﹔永靖鄉代會另推選鄉代詹雅婷代理主席，預定本月30日就職，彰化縣政府指定代理主席，在30天內召開鄉代會臨時會推選正、副主席。

▲永靖鄉代會另推選鄉代詹雅婷代理主席，預定本月30日就職，彰化縣政府指定代理主席，在30天內召開鄉代會臨時會推選正、副主席。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.28）

× ▲永靖鄉代會另推選鄉代詹雅婷代理主席，預定本月30日就職，彰化縣政府指定代理主席，在30天內召開鄉代會臨時會推選正、副主席。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.28）

彰化縣永靖鄉11席鄉民代表，2018年底當選後宣誓就職，卻因就職當日正、副主席選舉賄選風暴，多達7名代表遭起訴、判刑，目前有5人確定解職、另2人停職中；彰化縣選舉委員會25日依法公告遞補3人，2缺額不須遞補，代表會大洗牌，經代表推選，由詹雅婷代理主席職務。

▲永靖鄉代會主席林大福於2019年涉嫌賄選遭解職。（資料照 圖／記者陳雅芳攝，2020.09.28）

× ▲永靖鄉代會主席林大福於2019年涉嫌賄選遭解職。（資料照 圖／記者陳雅芳攝，2020.09.28）

鄉代會今（28）日發布消息，9月11日已推選鄉代詹雅婷代理主席。林大福等人依選罷法第七十九條第一項規定，自一審判決確定日起解職，鄉代朱賴春花、賴政諺一審判刑確定，褫奪公權，未受緩刑宣告，依選罷法第117條規定，自一審判決確定日起停職。地方政壇已預見，鄉代會生態將大洗牌。

永靖鄉政壇概分為邱、陳兩大派系，林大福、邱平舜為求當選正、副主席，涉嫌合資300萬元，以1票60萬行賄5名鄉代，彰化檢方2019年4月底偵結，依違反選罷法起訴林大福等5人。彰化地院同年9月判決林大福與邱平舜緩刑，褫奪公權3年，林、邱等人不服，提起上訴，案經台灣高等法院駁回定讞。

▲彰化縣選委會公告，第2選區余秉峰因收受賄賂罪遭判刑1年7月、褫奪公權3年遭解職。（資料照 圖／記者陳雅芳攝，2020.09.28）

× ▲彰化縣選委會公告，第2選區余秉峰因收受賄賂罪遭判刑1年7月、褫奪公權3年遭解職。（資料照 圖／記者陳雅芳攝，2020.09.28）

根據彰化縣選委會公告，第1選區邱世明、第2選區余秉峰和第3選區邱柏彰3人，因收受賄賂罪遭判刑1年7月、褫奪公權3年；第2選區代表邱平舜、第3選區林大福則因交付賄賂各判刑1年、2年，均褫奪公權4年。5人不服上訴後，經台灣高等法院、最高法院駁回後，全案於9月3日確定，5人通通遭解職。

林大福與邱平舜不服因賄選案被解職，提起行政訴願，一路被駁回，到了最高行政法院，認為屬公法上爭議應審理，今年2月29日發回台中高等行政法院更審。彰化縣選舉委員會表示，行政訴願尚未決定，但不影響刑法判決結果，涉案人員經法院判刑確定，依選罷法處理。

▲彰化縣選委會今日公告，5名代表缺額，符合遞補資格者。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.28）

× ▲彰化縣選委會今日公告，5名代表缺額，符合遞補資格者。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.28）

彰化縣選委會今日公告，5名代表缺額，符合遞補資格者僅有3人，包括第1選區詹勳英（593票）、第2選區黃玉雪（1045票）及第3選區陳湘鎮（800票）。縣選委會副總幹事吳淑玲表示，雖然遞補3名新代表，但還有2名代表上訴審理中，若判刑定讞，2選區僅有1人符合資格，但定讞時間若超過12月25日，其遺任期不足2年，且缺額未達1/2就不需補選。