長輩走失不驚慌　「個人衛星定位器」金門加碼補助至１萬

為預防失智症長者「走失」，金門縣政府將提高「個人衛星定位器」補助金額，不分身分別至新臺幣1萬元，以增加家屬購買意願，減輕經濟負擔。

有鑑於爾來發生數起疑似「失智」長輩走失事件，危害其生命安全，且造成家屬沈重心理負擔及壓力，如果疑似「失智」長輩能配帶「個人衛星定位器」外出，可增加長輩社會參與機會，並延緩其失能老化，亦可隨時掌握其動向，減少社會成本支出。

金門縣衛生局表示，為減輕失智長輩家庭經濟負擔，縣府已提高「個人衛星定位器」補助金額至新臺幣1萬元，鼓勵家屬提出申請﹔此外，縣府還有助聽器、電動代步車、洗頭槽、束腰帶、下肢外轉或內轉帶、呼吸器、血氧偵測器、噴霧器、化痰機、拍痰機、抽痰機、氧氣製造機、氧氣鋼瓶等多項輔具補助，歡迎民眾多加利用。





補助對象為設籍本縣，且符合下列情形之一：經本縣衛生局長期照顧管理中心或出院準備銜接長照服務人員評估，為長期照顧需要等級第二級（含）以上之長照需要者，且有使用輔具需求；非實際居住於本縣者，經醫師巴氏量表評估及開立診斷證明，確有使用輔具服務需求；有獨力外出之行動能力，且有走失之虞，經醫師診斷確有使用衛星定位器之需要者。

符合補助之對象，可直接向縣衛生局或金門醫院出院準備銜接長照服務提出申請使用輔具需求，並可於失能評估及醫生開立診斷證明書後先行購買輔具，檢附申請表件向衛生局申請補助。



