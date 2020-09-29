影／伸港大同國小師生捐髮助癌友　同髮送愛心

長髮為愛而剪！最近天氣逐漸變冷，蘭氏家族切膚之愛的無私奉獻精神，在師生內心播下「愛心種籽」，伸港鄉大同國小六年級的李湘妍發起捐髮活動，校長吳美均與7名學生剪髮捐髮，將幫助癌症希望基金會製作假髮，讓癌友使用，有學生說，剪完頭髮變輕鬆又能助人，不會心疼。
彰化基督教醫院文史博物館為紀念蘭大衛醫師來台125周年，舉辦「彰基博物館校園巡迴展 ~ 蘭大衛醫生路加之旅」，由於切膚之愛故事中的主角周金耀是伸港人，首場特別安排到伸港鄉大同國小，在大同國小師生全數觀展，藉由實體文物的觀看，文史遊戲的互動體驗，再次了解台灣西醫史的來源與蘭氏家族切膚之愛的無私奉獻精神。
吳美均表示，為了捐髮給切膚之愛基金會，都會忍住美麗，把白頭髮展現給大家看，不敢染、不敢燙，用實踐的方式跟周遭的好朋友，尤其是小朋友們一起分享「留著頭髮可以做好事」的這份心意，希望經由我們的身體力行，可以帶動社會的一份愛，讓愛傳出去。
此次共有八位天使捐出自己的秀髮來幫助癌友，分別為校長吳美均、二年級的王泳晴、三年級的游芹妤、五年級的翁慈敏及葉恩妤、柯泯希、六年級的李湘妍及大同國小畢業校友 - 伸港國中的王宥淇，她們表示自己年紀小，但仍可以找到適合的助人方法，這次雖然剪短頭髮有些不捨，但卻在生命中留下最珍貴回憶。
發起人李湘妍表示，這次是第二次剪頭髮，因為外婆之前罹患癌症，所以想為她做愛心，想要捐一頭黑髮給那那些得癌症的人；這一次是跟老師講，因為希望那些做化療而沒頭髮的人可以有一頭黑髮，捐了頭髮心裡雖然很不捨，但是完成自己的心願就很開心。