影／伸港大同國小師生捐髮助癌友　同髮送愛心

長髮為愛而剪！最近天氣逐漸變冷，蘭氏家族切膚之愛的無私奉獻精神，在師生內心播下「愛心種籽」，伸港鄉大同國小六年級的李湘妍發起捐髮活動，校長吳美均與7名學生剪髮捐髮，將幫助癌症希望基金會製作假髮，讓癌友使用，有學生說，剪完頭髮變輕鬆又能助人，不會心疼。

▲發起人李湘妍同學表示，捐了頭髮心裡雖然很不捨，但是完成自己的心願就很開心。（圖／記者陳雅芳攝）

× ▲發起人李湘妍同學表示，捐了頭髮心裡雖然很不捨，但是完成自己的心願就很開心。（圖／記者陳雅芳攝）

▲大同國小學生直笛演奏，歡迎彰基博物館館長等一行人的到來。（圖／記者陳雅芳攝）

× ▲大同國小學生直笛演奏，歡迎彰基博物館館長等一行人的到來。（圖／記者陳雅芳攝）

▲大同國小校長吳美均（左一）表示，身為人師除了「言教」之外就是「身教」。（圖／記者陳雅芳攝）

× ▲大同國小校長吳美均（左一）表示，身為人師除了「言教」之外就是「身教」。（圖／記者陳雅芳攝）

▲蘭氏家族切膚之愛的無私奉獻精神，在大同國小師生內心播下「愛心種籽」。（圖／記者陳雅芳攝）