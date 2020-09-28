新北新增3例本土登革熱　三峽高風險筍園出入管制

新北登革熱群聚感染再增3例，依舊與三峽區五寮里筍園有關，3例本土病例為2男1女，年齡介於60至80歲間，2位居住五寮里，1位居住永館里，分別於9月24日、25日出現發燒、關節痛、肌肉痛，就醫通報送驗後確診，目前1人已康復，2人住院治療中。
衛生局表示，相關接觸者無症狀。由於個案潛伏期間曾有五寮里筍園農作活動史，研判於該區域感染。目前健康監測1,412人皆無症狀，持續擴大高風險農友主動篩檢，本起群聚共計19人(含桃園市2例)。
衛生局長陳潤秋表示，三峽區自出現首例本土登革熱，已於五寮區域筍園出入口插立警示牌，提醒民眾做好個人防蚊措施，今日由農業局及區公所對高風險筍園進行出入管制，並持續對於風險筍園周邊進行擴大疫調與健康監測，同時加強五寮社區環境孳生源清除與預防性噴消，及於五寮筍園或步道入口處立告示牌提醒民眾留意。
陳潤秋提醒，感染登革熱通常會出現發燒、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似症狀，呼籲民眾有登革熱疑似症狀應盡速就醫，並請三峽區所有醫療院所提高警覺，踴躍向本局領取免費登革熱快篩試劑，診間如遇有登革熱疑似症狀民眾，請使用快篩試劑協助診斷並務必採檢通報登革熱，以利衛生單位及時採取後續防治措施。