新北新增3例本土登革熱　三峽高風險筍園出入管制

新北登革熱群聚感染再增3例，依舊與三峽區五寮里筍園有關，3例本土病例為2男1女，年齡介於60至80歲間，2位居住五寮里，1位居住永館里，分別於9月24日、25日出現發燒、關節痛、肌肉痛，就醫通報送驗後確診，目前1人已康復，2人住院治療中。