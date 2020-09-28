宜縣府公告豆腐岬岬灣水域開放獨木舟遊憩活動

宜蘭縣政府針對所轄水域，依安全、生態、生活及生計等原則，逐步滾動式檢視，今（28）日並公告南方澳豆腐岬岬灣內水域，開放一般民眾從事獨木舟、立式划槳活動。
豆腐岬岬灣內水域位處蘇澳商港範圍內之遊憩專業區，自105年起委託宜蘭縣政府代為管理，縣府考量各種水域活動之特性及遊客安全，遂於106年公告「宜蘭縣豆腐岬水域遊憩活動分區範圍及相關限制事項」至今，活動分區為游泳區僅供從事游泳、潛水；非動力器具使用區可從事獨木舟、立式划槳等活動，基於維護民眾遊憩安全與品質，該水域僅開放具有救生人員隨同之從事帶客活動業者，且需向縣府申請許可始得經營，總量管控為100艘。
縣府指出，經重新盤點該水域,並建立申請機制及不定期巡查，因此今天公告一般民眾如有需求可向縣府提出申請並經備查後，在豆腐岬岬灣內之非動力器具使用區，從事獨木舟、立式划槳等非動力未具船型浮具水域遊憩活動。縣府提醒民眾，惟該水域無長駐救生人員，仍有一定危險性，從事活動時應酌個人所需具備之專業知識、基本體能、技術、攜帶之器材裝備等並遵守相關告示以策安全，而為維持岬灣內水域安全，總量管控為100艘不變，初步將20艘額度提供一般民眾申請，日後再視民眾與業者申請情形，檢討分配比例。另於岬灣外從事活動屬商港範圍內，應請向航港局(港務公司)提出申請。
縣府工旅處強調，針對本縣水域遊憩活動所進行的限制，均是全面考量民眾水域遊憩安全及環境生態、居民生活、漁民生計等，依相關法令所做合法、適當的作為，未來也會針對所轄水域滾動式檢視，任何變更都會整體考量。