不要再讓隱形眼鏡傷眼睛　嘉義長庚提正確配戴法

年輕的陳小姐戴日拋型隱形眼鏡到沙灘戲水，隔天竟發現雙眼紅腫又刺痛，還會畏光流淚，經診所轉診到嘉義長庚醫院就診，發現是隱形眼鏡導致的角膜潰瘍，經以角膜培養和抗生素治療，幸未造成嚴重的視力傷害﹔長庚醫師吳沛倫為免隱形眼鏡配戴者再受傷害，提出正確的戴法與觀念。
吳沛倫指出，隱形眼鏡是需要由眼科專業人員處方的醫療物品，配戴時的衛生教育顯得愈來愈重要，許多錯誤的使用習慣常常造成「乾眼症」、「巨大乳頭性結膜炎」、「藥水過敏灼傷」、「淺表層點狀角膜炎」、「角膜破皮」等傷害眼睛的併發症，最嚴重的可能造成角膜潰瘍。
吳沛倫表示，因每個人的度數和角膜弧形不盡相同，需求也各異，在配戴隱形眼鏡前，應該先尋求專業醫療人員諮詢，包括驗光檢查和眼科醫師的檢查等。而且要遵循醫師、驗光師及產品商的指示，遵守更替和清潔的時間，嚴禁日拋當月拋使用的延長配戴﹔另隱形眼鏡會因為長期配戴而扭曲變形，角膜的弧度和屈光度數也會因而改變，所以定期預約眼科檢查，可以讓醫師幫助評估眼睛的狀況，提供適當的建議。
吳沛倫說，配戴隱形眼鏡切勿從事泡湯、游泳，或任何會讓水跑進眼睛的活動；配戴時間不宜超過8到10小時，也嚴禁配戴睡覺過夜；同時要注意清潔、保養及消毒，使用符合醫療規定的保養液(藥水)搓洗﹔配戴前，再用生理食鹽水沖洗，眼鏡盒和夾子也要記得沖洗並晾乾，甚至定期更換。
吳沛倫提醒，配戴隱形眼鏡一旦出現任何不適，必須馬上將鏡片取出立即就醫，千萬不能輕忽症狀，繼續勉強配戴，因為受傷的眼表面往往就是微生物的溫床，若耽誤治療時機，就可能會發展成嚴重的角膜潰瘍，造成不可逆的視力損傷。