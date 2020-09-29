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不要再讓隱形眼鏡傷眼睛　嘉義長庚提正確配戴法

記者陳惲朋／嘉義報導

calendar_today2020-09-29 10:37:42

嘉義長庚醫院吳沛倫醫師為免隱形眼鏡配戴者再受傷害，提出正確的戴法與觀念。(圖／記者陳惲朋翻攝）
▲嘉義長庚醫院吳沛倫醫師為免隱形眼鏡配戴者再受傷害，提出正確的戴法與觀念。(圖／記者陳惲朋翻攝）

年輕的陳小姐戴日拋型隱形眼鏡到沙灘戲水，隔天竟發現雙眼紅腫又刺痛，還會畏光流淚，經診所轉診到嘉義長庚醫院就診，發現是隱形眼鏡導致的角膜潰瘍，經以角膜培養和抗生素治療，幸未造成嚴重的視力傷害長庚醫師吳沛倫為免隱形眼鏡配戴者再受傷害，提出正確的戴法與觀念。



吳沛倫指出，隱形眼鏡是需要由眼科專業人員處方的醫療物品，配戴時的衛生教育顯得愈來愈重要，許多錯誤的使用習慣常常造成「乾眼症」、「巨大乳頭性結膜炎」、「藥水過敏灼傷」、「淺表層點狀角膜炎」、「角膜破皮」等傷害眼睛的併發症，最嚴重的可能造成角膜潰瘍。


吳沛倫表示，因每個人的度數和角膜弧形不盡相同，需求也各異，在配戴隱形眼鏡前，應該先尋求專業醫療人員諮詢，包括驗光檢查和眼科醫師的檢查等。而且要遵循醫師、驗光師及產品商的指示，遵守更替和清潔的時間，嚴禁日拋當月拋使用的延長配戴另隱形眼鏡會因為長期配戴而扭曲變形，角膜的弧度和屈光度數也會因而改變，所以定期預約眼科檢查，可以讓醫師幫助評估眼睛的狀況，提供適當的建議。

吳沛倫說，配戴隱形眼鏡切勿從事泡湯、游泳，或任何會讓水跑進眼睛的活動；配戴時間不宜超過8到10小時，也嚴禁配戴睡覺過夜；同時要注意清潔、保養及消毒，使用符合醫療規定的保養液(藥水)搓洗配戴前，再用生理食鹽水沖洗，眼鏡盒和夾子也要記得沖洗並晾乾，甚至定期更換。


吳沛倫提醒，配戴隱形眼鏡一旦出現任何不適，必須馬上將鏡片取出立即就醫，千萬不能輕忽症狀，繼續勉強配戴，因為受傷的眼表面往往就是微生物的溫床，若耽誤治療時機，就可能會發展成嚴重的角膜潰瘍，造成不可逆的視力損傷。

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