不要再讓隱形眼鏡傷眼睛　嘉義長庚提正確配戴法

年輕的陳小姐戴日拋型隱形眼鏡到沙灘戲水，隔天竟發現雙眼紅腫又刺痛，還會畏光流淚，經診所轉診到嘉義長庚醫院就診，發現是隱形眼鏡導致的角膜潰瘍，經以角膜培養和抗生素治療，幸未造成嚴重的視力傷害﹔長庚醫師吳沛倫為免隱形眼鏡配戴者再受傷害，提出正確的戴法與觀念。

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