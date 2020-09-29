侯友宜今年要招商1500億　六都唯一正成長

為促進疫後經濟發展與產業投資佈局，新北市政府於今(29)日舉辦「2020新北聯合招商大會」，一站式整合國際採購商洽會、名人座談、投資經驗分享、招商說明會，市長侯友宜充滿信心的說，今年預計吸引投資1500億元，目前已經達成1177億，也是6都當中唯一正成長的。

侯友宜表示，今年市府力抗疫情、逆勢招商，目前民間投資及公有土地招商案已落實1,177.49億元投資金額，創造43,647個就業機會﹔新北市提供投資過程所需之土地廠房、人力、水電資源與招商一條龍單一窗口諮詢櫃檯等多項服務，帶領企業一起找用地、覓人才、解困境，共同於疫後超前部署投資新契機。

經發局強調，這次活動一次匯集「掌握經濟脈動」、「尋找產業空間」、「解決經營困境」與「拓展國際商機」等四大類別企業投資經營所需資源，除安排名人座談，邀請鴻海科技集團財務長黃德才及研華科技執行董事何春盛等共同對談，為企業解析後疫情時期產經投資思維，以及如何於疫情危機中超前部署與轉型佈局。





侯友宜指出，自推動招商一條龍服務以來，已積極促成三井不動產、迪卡儂、大同大隈及德凱等國際企業投資進駐，新北市今年1至7月僑外資投資金額，相較於去年同期不僅沒有減少，還逆勢增加130億元。





本次商洽會特別以「5G x AIoT 智慧城市」為主題，聚焦「智慧建築與生活」、「智慧能源與監控」、「智慧醫療」及「智慧製造」四大主軸，邀請含括日本、德國、加拿大、荷蘭及香港等海外地區在台外商，與企業進行一對一採購洽談，預計促成100場次洽談與創造1億元商機。









