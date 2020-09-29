陳其邁宣布加碼補助農作物保險20％　加強照顧農民

為加強照顧農民，高雄市長陳其邁今（29）日於市政會議中宣布，自10月1日起，在中央政府推動的農作物保險最高補助50％、每公頃三萬元的基礎上，加碼再補助20％，讓農民面對天災等，除了有中央農業救助外，也能利用保險大數法則的精神，減輕相對損失。
據了解，全台大多數的地方政府，均對農作物保險有不一的補助，但高雄過去並無補助措施，陳其邁指出，適用範圍為目前八種農作物保險，包括水稻、芒果、香蕉、番石榴、荔枝、棗、木瓜、梨，相關費用預估約一千萬元，由市府負擔，讓農民面對天災等，除了有中央農業救助外，能再減輕相對損失。
此外，為加強A1交通事故防制，市府已成立「易肇事防制推動小組」，並以全年A1死亡人數、整體死傷人數較108年下降3%為目標，陳其邁亦責請市府團隊積極研議改善計畫，並請交通局、工務局、警察局及教育局等，透過工程、執法、教育等面向，保障市民朋友行車用路安全。
而針對中央實施口罩雙鋼印標示政策，陳其邁也請防疫團隊針對販售醫用口罩商家加強查察讓民眾安心，並呼籲市民進出人潮擁擠、風險較高場域，如醫療機構、住宿式長照機構、大眾運輸車廂及場站，應配戴口罩，也提醒防疫團隊勿有本位主義，展現團隊通力合作精神，共同落實防疫措施。