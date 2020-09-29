陳其邁宣布加碼補助農作物保險20％　加強照顧農民

為加強照顧農民，高雄市長陳其邁今（29）日於市政會議中宣布，自10月1日起，在中央政府推動的農作物保險最高補助50％、每公頃三萬元的基礎上，加碼再補助20％，讓農民面對天災等，除了有中央農業救助外，也能利用保險大數法則的精神，減輕相對損失。