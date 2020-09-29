台中巨蛋專案報告　議員：期程令人傻眼

台中市議會今(29)日進行專案報告，民進黨議員黃守達、陳淑華等人質疑，台中巨蛋預計111年5月動土，卻遲遲不見市府提供明確的期程規劃，專案報告也很粗略，完全未提及交通疏運、停車空間、商業模式等問題的具體應對作為，市府態度實在太過敷衍﹔市府表示將妥善規劃，預定111年7月辦理動土典禮，115年完工並於116年試營運。
黃守達指出，原本「中市巨蛋體育館興建工程」網頁上的執行進度分成5個階段，包含「招標前置作業及遴選建築師階段」、「規劃設計階段」、「建造及相關審查會議階段」、「工商招標階段」、「工程施工階段」，每一階段還有詳細的排程，後來網頁改版，執行進度自109年7月的第二階段評選後，直接跳至111年5月的動土，簡略程度令人傻眼。
黃守達表示，原先副市長承諾將於此會期做完整的巨蛋專案報告，但細閱其內容，卻還是非常簡略的概述，過兩年巨蛋就要動土了，市府自信滿滿的表示一切按照進度進行，具體的期程表卻給不出來﹔黃質疑，按照進度是按照哪裡的進度？這樣難道不是在欺騙市民，意圖矇混過關嗎？
議員謝明源表示，台中巨蛋歷經三任市長，在盧市長任內終於「成形」，但市民等待10年的台中巨蛋卻與澳洲達令港市民中心撞臉，這樣的台中巨蛋總預算65億元，設計費用花費高達1億多元，卻與澳洲達令港市民中心外觀高度相似，乍看僅是高低寬窄的不同，是否能彰顯台中在地特色、成為台中具代表性的地標？花了鉅額經費的國際競圖結果，卻引發外界質疑有複製疑議，台中市政府能接受這樣的結果嗎？
謝明源指出，台中巨蛋除了外觀遭外界質疑有複製疑慮之外，未來交通動線規劃也是一個問題，謝明源說，台中巨蛋體育館未來主要從榮德路進出，榮德路雖然是30米道路，但扣除中間的人行道及河道空間，雙向只有各二線道，是否足以消化共18500席以上觀眾人潮？謝明源要求市府應該審慎評估巨蛋周圍交通負荷量，規劃妥適的交通配套。
議員陳淑華表示，近2、30年來，台中市的重大公共工程「迷信」採用國際競標，各國際競標案也紛紛發生狀況，花了大錢不是延誤、就是追加預算、難產，對於國際競標案，台中市應該有完整的監督機制，以期公共工程的完成。
此次，台中市巨蛋國際競圖在公布得標的日本建築師隈研吾的設計案後，立即被國內建築師質疑有複製之嫌﹔陳淑華詢問盧秀燕市長是否能夠接受有國際競圖複製爭議的設計圖？陳淑華認為，更應積極監督巨蛋案的執行狀況，市府應該採最嚴謹態度來執行，不應該讓人民的納稅錢再流於只要國際競圖就發生問題。
市長盧秀燕回應，隈研吾是世界知名建築師，他的作品是全世界都肯定的，他自己的作品相似，就是建築師的個人風格，並非抄襲，就像梵谷的畫有自己的風格一樣；她也強調，台中巨蛋首獎作品是經過全世界公開徵選，公平且公開透明。
都發局長黃文彬指出，此次首獎作品由設計2020東京巨蛋主場館、法國馬賽當代藝術博物館的日本建築師隈研吾(KENGO KUMA)建築都市設計事務所與台灣的九典聯合建築師事務所合組台日團隊拿下，設計概念以「天空迴廊，運動公園，世界地標，市民樂園」為主軸，建築設計融合中部在地化元素及國際建築理念。