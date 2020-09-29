台中巨蛋專案報告　議員：期程令人傻眼

台中市議會今(29)日進行專案報告，民進黨議員黃守達、陳淑華等人質疑，台中巨蛋預計111年5月動土，卻遲遲不見市府提供明確的期程規劃，專案報告也很粗略，完全未提及交通疏運、停車空間、商業模式等問題的具體應對作為，市府態度實在太過敷衍﹔市府表示將妥善規劃，預定111年7月辦理動土典禮，115年完工並於116年試營運。

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