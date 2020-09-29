綠營批「有事怪中央、有功歸秀燕」　市府：專心市政

台中市議員周永鴻今(29)日在市議會專案報告質詢時，從台中市近日食安、空污和交通議題，質疑市長盧秀燕「有事怪中央，有功歸秀燕」。看不到實質政績，只會將前朝政績和中央建設往自己身上攬功，出事情就怪給中央﹔市府表示，施政並沒有藍綠之分，而是不分黨派，專心市政，讓台中持續進步。