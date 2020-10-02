獲台積電青年築夢計畫補助　紀錄片《1819》募資計畫啟動

耗時兩年拍攝、製作，由青年導演陳毅執導的紀錄片《1819》，挑戰攝影機進入南崁高中，獲得台積電青年築夢計畫補助，但後製經費仍嚴重缺乏，募資計畫將於9月30日正式啟動，為期兩個月的募資，目標募集後製資金50萬元，希望能順利達標﹔桃園市長鄭文燦透過錄影表示，陳毅是個有夢想、有行動力的年輕人，他要祝福紀錄片拍攝成功。