無人機監測鳳梨田　拍攝一分地只要10分鐘

農委會今（29）日邀請產官學界和農民，在嘉義縣打貓果菜生產合作社舉辦「鳳梨產業智能化技術觀摩會」，發表與分享無人機監測鳳梨影像、高光譜品質選果檢測及鳳梨水選與清潔分級系統等研發成果，以提升農業經營效率、精進化栽培管理及採收後處理與選果技術，促進產業加快轉型。

▲農委會於嘉義縣打貓果菜生產合作社舉辦「鳳梨產業智能化技術觀摩會」。（圖/記者邱嘉琪攝，2020.09.29）

× ▲農委會於嘉義縣打貓果菜生產合作社舉辦「鳳梨產業智能化技術觀摩會」。（圖/記者邱嘉琪攝，2020.09.29）

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▲借助無人機與光譜等智能科技監測，從事鳳梨產業可節省人力、提升品質與效率。（圖/記者邱嘉琪攝，2020.09.29）

× ▲借助無人機與光譜等智能科技監測，從事鳳梨產業可節省人力、提升品質與效率。（圖/記者邱嘉琪攝，2020.09.29）

▲出席觀摩會的嘉義縣長翁章梁說，智慧科技是嘉義縣農業一定要走的路，在縣府的輔導下，第一批智慧科技青壯農即將成功搶灘，成為嘉義縣未來農業的領頭羊。（圖/嘉縣府提供，2020.09.29）