無人機監測鳳梨田　拍攝一分地只要10分鐘

農委會今（29）日邀請產官學界和農民，在嘉義縣打貓果菜生產合作社舉辦「鳳梨產業智能化技術觀摩會」，發表與分享無人機監測鳳梨影像、高光譜品質選果檢測及鳳梨水選與清潔分級系統等研發成果，以提升農業經營效率、精進化栽培管理及採收後處理與選果技術，促進產業加快轉型。
農試所表示，臺灣鳳梨為外銷量最大宗果品，年銷量突破5萬公噸，但鳳梨屬高勞動力依賴產業，從種植、催花、採收到包裝，都仰賴大量勞動力投入﹔農委會106年起投入智慧農業計畫，將鳳梨列為重要領航產業之一，以資通訊及物聯網等科技能量，加強生產科技化、提高良率與降低成本，以解決產業痛點。
農試所所長林學詩指出，鳳梨田間栽培作業影響採收產量及品質，過去田間管理倚賴人工在農地進行巡檢，耗時耗力，無人機作為載具透過結合多光譜分析及邊緣運算技術，10分鐘就可以完成一分地的田間拍攝任務，透過雲端同時進行影像校正、拼接及分析，取得並監測鳳梨的生長狀況、葉片氮肥含量狀況甚至開花盤點作業等，再藉由無線圖傳技術讓地面管理人員同步蒐集到視覺化的分析結果，增加資料使用的效率及可行性，省時又省力。
這套智能科技系統還能節省鳳梨包裝過程中，最耗時間的果實逐批篩選分級作業，使用高光譜影像系統結合人工智慧技術，具三種品質辨識功能，可偵測鳳梨經低溫儲運後發生寒害，導致內部褐化的徵狀及採收搬運時造成的壓傷，並辨識鳳梨為肉聲果或鼓聲果，有利掌控外銷品質，減輕人工敲擊所造成的負荷，確保商品出貨品質，降低運送過程的腐損及經濟損失。